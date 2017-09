Comença el projecte europeu de rehabilitació del magatzem de Cucó per a posar en marxa el Casal Jove d’Alzira

Alzira, 12 de setembre del 2017. L’Ajuntament d’Alzira ha acollit hui la sessió de presentació del projecte de rehabilitació del magatzem de Cucó en el carrer la Pau, que albergarà el Casal Jove. Aquest projecte europeu anomenat Prominent Med està liderat pel Consorci de la Ribera (que agrupa les Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa), en el qual participen diversos socis europeus. L’objecte del Prominent Med és la instauració de la Compra Pública Innovadora en els ajuntaments, i en aquest cas s’ha triat l’Ajuntament d’Alzira i la rehabilitació del magatzem de Cucó per poder adquirir materials i tecnologies innovadores. La inversió total, finançada pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional, la Mancomunitat i l’Ajuntament d’Alzira, ascendeix a 386.000 euros fins el 2019.

En la jornada de hui s’ha presentat el servei d’assistència tècnica del Projecte Prominent Med, l’assessorament tècnic per a la compra pública innovadora i de l’equip de treball dels diversos departaments de l’Ajuntament. Aquesta direcció del projecte, a més a més, conta amb la participació de la Universitat Politècnica de València.

Per a Ivan Martínez, regidor de Promoció Econòmica, Treball i Projectes Europeus: “des de l’Ajuntament d’Alzira volem agrair a totes les entitats implicades el seu treball per poder obtindre recursos d’altres administracions i, a més a més, per poder implantar processos innovadors que milloren l’eficiència energètica i l’organització de projectes municipals. Es tracta d’una inversió important que millorarà un dels espais municipals que es trobaven més degradats, mostra del nostre patrimoni històric com foren els antics magatzems de la taronja.”

Segons Albert Furió, regidor d’Economia i Hisenda i Joventut: “El casal jove és un impuls per a la creació d’un espai destinat a la joventut alzirenya. A més, és el resultat de la voluntat dels joves alzirenys, segons l’enquesta realitzada el passat mes de març a un total de 442 joves de la nostra Ciutat. L’equip de govern, mitjançant la regidoria de joventut, ha emprés este projecte basant-se en les conclusions de l’enquesta”.

Des del 2015, l’Ajuntament d’Alzira va destinar 150.000 euros provinents d’inversions de la Diputació de València per a condicionar el sostre i la teulada del magatzem de Cucó. Enguany, s’han destinat altres 150.000 per a la demolició de les velles oficines del magatzem, que presenten un estat de ruïna, així com per a la millora del sòl. Aquesta dotació de fons europeus serviran per a les següents fases: condicionament de les finestres i l’aïllament intern de l’edifici per a poder destinar-lo a un espai d’activitats juvenils.