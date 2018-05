Han començat les actuacions de pintura a les façanes de les cases del carrer Callao de l’Alquerieta

Connect on Linked in

Alzira, 3 de maig de 2018. Esta mateixa setmana s’han iniciat les actuacions acordades en el conveni de col•laboració, signat entre l’Ajuntament d’Alzira i l’associació de veïns de l’Alquerieta, per tal de millorar la imatge al carrer Callao del barri de l’Alquerieta.

Recordem que en este conveni s’arrepleguen accions de millora d’algunes cases del carrer Callao amb treballs de pintura en les seues façanes. Estes tasques estan realitzant-se per alguns membres de l’associació de veïns de l’Alquerieta que s’han oferit voluntàriament a pintar les façanes, amb la supervisió del personal del departament de Gestió Urbanística.

Fernando Pascual, cap de la regidoria responsable d’estes actuacions, assegura: “tal com anunciàrem, estem realitzant accions de millora en les façanes de les cases del carrer Callao de l’Alquerieta, com a conseqüència de l’acord que signarem l’Ajuntament d’Alzira i l’associació de veïns de l’Alquerieta. Hem de donar les gràcies als membres de l’associació i el seu president, per implicar-se en tot allò que beneficia el barri. Des de l’Ajuntament continuarem treballant per aportar totes aquelles mesures i ferramentes per al bé de la comunitat veïnal”.