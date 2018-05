Comencen les obres, de conversió en zona de vianants, al carrer Hort dels Frares d’Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 15 de maig de 2018. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Gestió Urbanística ha iniciat, des d’ahir dilluns 14 de maig, les obres de conversió en zona de vianants del carrer Hort dels Frares i carrer Santa Rita.

Cal destacar que el carrer Hort dels Frares ha sigut un dels carrers més representatius i transitats d’Alzira, un carrer que acumula molta història, i que a partir d’ara entrarà en una nova etapa, amb una nova imatge que aportarà més comoditat als vianants, al veïnat i al comerç.

Estes obres de condicionament van més enllà d’un canvi d’imatge, es renovaran les xarxes de sanejament i d’aigua potable a més del paviment, entre altres qüestions, que faran d’este carrer tan emblemàtic un nou carrer obert al futur, fet que donarà una major mobilitat al vianant al mateix temps que representarà un avantatge per al comerç de la zona.

Les primeres actuacions que estan realitzant-se al carrer Hort dels Frares són la demolició del paviment asfàltic i empdrat i en acabar, es realitzaran el carrer Santa Rita.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, declara que,”Alzira és una ciutat que en els últims anys està en contínua evolució, en temps de canvi i caminant per aconseguir un entorn actual, còmode, modern sense descuidar els detalls i sent conscients amb la sostenibilitat. Des de la Regidoria de Gestió Urbanística posarem les mesures necessàries per tal de reduir al màxim les molèsties de veïns i veïnes tant com dels comerços, amb un equip humà qualificat i implicat en un projecte que aportarà a la nostra ciutat una perspectiva d’acord amb als temps que vivim, amb modernitat i guanyant espais oberts dins del nucli urbà.”