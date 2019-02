Comencen les visites guiades, per a escolars, a la planta de tractament de residus de Guadassuar

Connect on Linked in

Hui dimecres, 20 de febrer, el Centre ADISPAC ha iniciat les visites guiades gratuïtes a la planta de tractament de residus de Guadassuar. Unes visites organitzades des de la Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira en col·laboració amb el Consorci Ribera-Valldigna, per a tots els centres educatius de la nostra ciutat i la comarca amb l’objectiu d’informar, tant el professorat com l’alumnat, que una de les principals tasques a tindre en compte és el reciclatge en origen.

Esta és una altra de les activitats que posa en marxa la Regidoria de Gestió Urbanística per tal de donar més intensitat a les diverses campanyes informatives i de conscienciació, que ha desenvolupat en els últims anys, respecte al reciclatge de residus i els seus avantatges. Amb les visites guiades es mostra quin és el procés final del fem que es diposita a cada contenidor que estan ubicats als carrers de la ciutat, com també prendre consciència dels problemes que està ocasionant abocar el fem a la bossa sense separar els diferents elements en origen.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira i vicepresident del Consorci Ribera-Valldigna, ha declarat: “L’objectiu d’estes visites és que els xiquets i xiquetes coneguen de primera mà quina és la tasca que es realitza en estes instal·lacions, com també veuran com diferents residus es poden convertir en nous recursos, com per exemple la matèria orgànica en compost. Però també hem de mostrar-los per què és important separar i reciclar des de casa”.