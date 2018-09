Comencen les obres de la redona d’accés a l’ecoparc

Connect on Linked in

Ahir van començar les obres de construcció de la redona ubicada a la carretera de Benimuslem CV550 PK 6,600 que dona accés a L’Ecoparc, la Pileta de Sant Bernat o el camí rural de l’Almunia, entre altres.

Amb la finalització de les obres, s’eliminarà el sistema de glorieta partida que obligava a creuar la CV 550 per tal de fer un canvi de direcció. La regidora de Seguretat i Projectes Urbanístics, Sara Garés, ha manifestat que “esta redona incrementa la seguretat vial per a l’entrada al polígon industrial PAI 04 on es troben ubicades diverses instal·lacions públiques com l’Ecoparc o la planta de reciclatge, a més d’empreses privades.”

L’Ajuntament d’Alzira ha fet les gestions per tal d’aportar els terrenys necessaris per a que la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana porte a terme l’obra.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez assegura que “Hem treballat insistentment al llarg de la legislatura per a que esta actuació siga possible, donant resposta a una demanada històrica de la ciutat. D’esta manera eliminem un punt negre assenyalat per la ciutadania alzirenya durant molt de temps, especialment pels llauradors, que són els principals usuaris.”

La construcció d’esta redona, té una previsió de finalització de dos mesos i serà molt positiva per a la ciutat ja que s’aconseguirà reduir la probabilitat d’accidents i dotar d’una millor connexió tant la zona industrial com l’accés a l’horta del terme municipal d’Alzira.