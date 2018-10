El comissari Hogan anuncia als agricultors europeus que el Brexit i la immigració il·legal llastraran el futur pressupost de la PAC

Print This Post

El comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, ha llançat avui un missatge inquietant per al sector agropecuari en anunciar, durant la celebració del congrés del COPA-COGECA -l’entitat que agrupa a les organitzacions agràries i les cooperatives de tota Europa- que el pressupost per a sufragar la futura Política Agrícola Comun (PAC) va a veure’s llastrat a causa dels efectes negatius derivats del Brexit, així com de la necessitat que té Brussel·les de destinar més fons a l’impuls de diferents accions que contribuïsquen a frenar el flux de la immigració il·legal.

D’aquesta manera, el màxim responsable de l’agricultura comunitària va lliscar que va a resultar summament complicat mantenir l’actual nivell pressupostari per a sufragar la nova PAC que estarà vigent durant el període 2020/2027, la qual cosa resulta encara més alarmant si es té en compte que la partida econòmica que la Unió Europea (UE) inverteix en el sector agrari ve patint, des de 2015, una severa reducció del 11%, tal com ha explicat en la trobada del COPA-COGECA el president de la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural del Parlament Europeu (Comagri), Adam Siekierski. Aqueix descens pressupostari contrasta, a més, i d’acord amb les dades oferides pel propi Siekierski, amb el fet que Xina haja quintuplicat durant els últims anys el pressupost que destina a l’agricultura i que també Estats Units estiga augmentant de manera molt apreciable els fons per a potenciar el seu sector agropecuari.

El president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, que vas agafar al congrés del COPA-COGECA que se celebra aquests dies en la ciutat austríaca de Linz, assenyala sobre aquest tema que “mentre els grans gegants mundials aposten al màxim per reforçar les seues agricultures, conscients de l’enorme valor estratègic que té aquest sector de cara al futur, Europa es retrau, continua abstreta i sense plantejar solucions valentes, noves i imaginatives que ajuden al sector agrari a eixir de la fase regressiva en la qual es troba”.

En aquest sentit, el líder d’aquesta organització agrària va lamentar, després d’escoltar a Phil Hogan exposar les línies mestres que van a conformar la nova PAC, que “l’agricultura mediterrània ocupe un lloc secundari en els projectes de Brussel·les i torne a ser ninguneada, perquè el comissari amb prou faenes ha al·ludit durant la seua intervenció al greu problema de les pràctiques deslleials en el mercat i ha passat per alt assumptes tan importants i que tant ens preocupen com la sanitat vegetal o els acords comercials preferents amb tercers països”. Aguado va destacar també que “si l’agricultura europea va a comptar amb menys pressuposat raó de més perquè les seues iniciatives se centren a cercar l’equilibri dels mercats mitjançant mesures concretes el desenvolupament de les quals i aplicació no depenen dels diners, sinó de la voluntat política”.

D’altra banda, el comissari Hogan va avançar que entre els primers objectius de la nova PAC figura la simplificació de la mateixa, una simplificació que es concretarà amb una molt significativa reducció del nombre de reglaments, que passarien dels 200 vigents en l’actualitat a només 40. Així mateix, va reiterar que els estats membres disposaran de major autonomia a l’hora de dissenyar plans nacionals que responguen a les necessitats específiques dels seus respectius sectors agropecuaris, si ben tots ells hauran de cenyir-se a nou objectius comuns. La lluita contra el canvi climàtic i les seues conseqüències, com a sequeres perllongades i pluges torrencials, així com la cerca de fórmules que equilibren l’actual i flagrant descompensació del repartiment d’ajudes en funció dels cultius constitueixen d’altres prioritats de la futura PAC.