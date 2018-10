La Comissaria de la Policia Nacional de Mislata celebra el seu dia gran

Connect on Linked in

En l’acte de lliurament de les distincions Bielsa ha felicitat als homenatjats per a agrair-los la seua labor en el dia a dia de la ciutat

La Policia Nacional de Mislata ha celebrat avui la festivitat dels Ángeles Custodios. Agents i comandaments policials de la Comissaria de Mislata han assistit a una missa en la parròquia de Sant Francisco i han organitzat el posterior vi d’honor, que s’ha celebrat com de costum en els jardins de la piscina municipal. Aquest acte protocol·lari ha servit també per a fer lliurament de les condecoracions als policies i les mètopes amb les quals la Policia de Mislata premia la labor de destacades persones de la vida pública mislatera.

L’acte ha estat presidit per l’alcalde de la ciutat, Carlos Fernández Bielsa, i per l’inspector cap de la Comissaria de Mislata, Moisés Jiménez Barea, que han sigut els encarregats de lliurar les Creus al Mèrit Policial amb distintiu blanc i les Condecoracions a la dedicació al servei policial a diferents agents del cos.

La Policia Nacional de Mislata també ha lliurat les seues clàssiques mètopes de reconeixement a membres de la societat civil i de la Corporació Municipal per la seua col·laboració amb el cos.

En els discursos, tant el comissari com l’alcalde s’han felicitat per les excel·lents dades que confirmen a Mislata com una de les ciutats més segures d’Espanya. A més, Bielsa ha ressaltat “el valor de la normalitat democràtica i el bon funcionament de les nostres institucions i de l’Estat de dret”. Ha felicitat també als policies per la seua “bona labor i acció social, funció que cada vegada més es transforma en participativa i cooperativa”, els ha reconegut que a Mislata “han demostrat que el principal objectiu social que tenen encomanat, servir al poble en el seu ampli ventall de funcions, és cada vegada més una realitat ja aconseguida”, i ha finalitzat expressant la seua voluntat de “seguir treballant junts per aqueix model de ciutat transversal, respectuosa i pacífica, i avançar per a transformar Mislata en una urbs més moderna, justa i sostenible”.