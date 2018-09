Les comissions falleres i tres jóvens investigadors, Distintius 9 d’Octubre a Cullera

Connect on Linked in

L’ajuntament reconeix la cohesió social generada per les falles i posa en valor el treball dels científics locals

Les quinze comissions falleres de Cullera i els jóvens investigadors locals Antoni Sapiña Grau, Begoña Pineda Merlo i Lucía Osa Melero han estat guardonats amb els Distintius 9 d’Octubre que anualment, i coincidint amb el Dia del Poble Valencià, entrega l’Ajuntament de Cullera en reconeixement de totes aquelles persones o entitats de la ciutat que destaquen en qualsevol camp.

La decisió fou aprovada per unanimitat de tots els grups polítics de la Corporació municipal (PSPV, PP, Compromís, Gent per Cullera i Ciudadanos) en el ple extraordinari celebrat ahir dimarts, sessió que portava la proposta de l’alcaldia de premiats com a únic punt.

D’esta forma, el consistori vol reconéixer el treball de les falles per la cultura i la tradició, a més de la recent declaració de la festa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, així com aquells jóvens científics cullerencs que treballen en diferents camps d’estudi en benefici del progrés social.

La primera tinent d’alcalde, Sílvia Roca, fou l’encarregada de glossar els motius que han propiciat estos reconeixements. Així, va subratllar el desenvolupament de les festes falleres que se celebren a Cullera des del segle XIX, la gran cohesió social que han generat al seu voltant i el fet d’erigir-se com un important reclam turístic.

Les comissions Bulevar, Xúquer, Rei En Jaume I, la Plaça Alboraia, El Raconet, Port, l’Avinguda País Valencià, Plaça Mongrell, El Canet, Taüt, Raval de Sant Agustí, Plaça d’Espanya, Passeig-Mercat, Sant Antoni i la Bega rebran este distintiu en la modalitat col·lectiva en l’acte institucional que tindrà lloc el pròxim dia 8 en l’Auditori Municipal del Mercat.

Visibilitzar jóvens valors científics

Pel que fa a la modalitat individual, enguany són tres investigadors els qui obtenen el Distintiu 9 d’Octubre. D’una banda, Antoni Sapiña veu reconeguda la seua projecció professional que, començant des dels estudis universitaris de Grau d’Arquitectura Tècnica a València i continuant-los a l’estranger, l’han dut a obtindre importants premis i nominacions com ara el Premi ‘Jove enginyer de l’any 2016’, atorgat per la Chartered Institution of Building Services Engineers i l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

A més a més, ha aconseguit ser el projecte guanyador del premi Ken Dale 2018 per l’anàlisi d’instal·lacions, sostenibilitat i energia a la Xina, Austràlia i els Estats Units. Sapiña també ha estat guanyador de la competició ‘Teambuild UK 2016’ i fou nominat al ‘Brunel Alumnus of the Year 2017’ per la Brunel London University.

Antoni Sapiña és enginyer especialista en sistemes d’estalvi energètic aplicant criteris de sostenibilitat per a frenar el canvi climàtic i treballa en el diseny de sistemes de climatització per a ús residencial, comercial i públic.

Dos dones són també protagonistes enguany amb motiu de la diada valenciana. Lucía Osa Melero, actualment resident als Estats Units, veu reconeguda la seua brillant trajectòria en el món de la pedagogia innovadora, en especial en l’aprenentatge de les segones llengües en l’àmbit universitari.

Eixe treball s’ha plasmat en l’obtenció de diverses distincions d’alt nivell educatiu a Nord-amèrica per la docència i la investigació com són, entre altres, la ‘Junior Faculty Excellence in Teaching Award’ i el ‘Community–Engaged Teaching and Research Seed Grant’ este 2018. També en 2017 aconseguí el ‘Faculty Programmer of the Year’ i el ‘Summer Wimmer Family Foundation Award’.

L’altra fèmina reconeguda és una investigadora en el camp de l’oncologia. Begoña Pineda Merlo obté el reconeixement de la seua ciutat per la seua excel·lent trajectòria professional en el camp de la investigació científica centrada en el càncer de mama que ha dut a terme amb la concessió d’importants beques d’investigació com són: la Beca Jóvenes Investigadores de la Fundación Dexeus, la Beca Jóvenes Investigadores FHOEMO i la Beca Bancaixa.

També obté contractes como el de ‘Red HERACLES RD 06/0009/005’ i en 2012 l’ajuda postgrau ‘Juan de la Cierva’ del Ministeri de Ciència i Innovació. Des d’aleshores, desenvolupa el seu treball en la Unitat d’Investigació en Biologia del Càncer de Mama de l’Incliva. En 2014 guanya una beca de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana per a continuar els seus treballs d’investigació en els Estats Units en el prestigiós MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas), i a més en 2006 i 2014 el ‘Premi Italfármaco’ atorgat per la Societat Espanyola d’Investigació Òssia i Metabolisme Mineral (SEIOMM).