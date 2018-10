Els comitès d’innovació especialitzats de la AVI aporten solucions a més de 20 reptes del teixit productiu

Connect on Linked in

Els grups d’especialistes en salut, economia circular, automoció i mobilitat sostenible, agroalimentación i tecnologies habilitadoras per a la nova economia que emanen del Comitè Estratègic d’Innovació (CEI) han donat resposta a més de 20 reptes del teixit productiu de la Comunitat Valenciana a través de les seues propostes de solucions tecnològiques i innovacions.

El vicepresident executiu de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI), Andrés García Reche, ha exposat aquest dimecres davant el Comité de direcció un primer balanç de la labor que estan desenvolupant aquests equips multidisciplinaris, en els quals participen representants de la comunitat científica, instituts tecnològics i el empresariado.

Al llarg dels últims mesos, els Comitès Estratègics d’Innovació Empresarial (CEIE) han identificat solucions a problemes del teixit productiu en cadascun dels cinc àmbits prioritaris d’acció seleccionats per al present exercici.

Entre aquestes propostes destaquen, per exemple, el desenvolupament de nous dispositius de monitoratge no invasiu per a aquells col·lectius que requereixen d’un control continu de la seua salut o la incorporació de sistemes d’intel·ligència artificial per a optimitzar la producció agrícola.

Per a donar un impuls a l’economia circular es plantegen, entre altres iniciatives, el llançament d’una plataforma col·laborativa per a incorporar criteris de ecodiseño, mentre que els experts en les tecnologies habilitadoras per a la nova economia propugnen el desenvolupament de nous algorismes amb la finalitat de dissenyar sistemes de visió artificial més robusts.

En el camp de l’automoció i la mobilitat sostenible s’han detectat nombroses oportunitats d’innovació entre les quals destaca el desenvolupament de nous materials per a la reducció del pes, la millora de l’aïllament i la minimització del soroll dels vehicles. I s’ha instat, a més, a dissenyar les infraestructures que requerirà l’arribada del vehicle autònom.

La relació completa de les propostes d’aquests grups de treball formarà part dels respectius documents de conclusions, que es troben en fase d’elaboració. El pròxim 5 de novembre es presentaran davant l’òrgan coordinador del CEI, presidit pel científic Avelino Corma,

premie Príncep d’Astúries de Recerca Científica i Tècnica i Jaime I en Noves Tecnologies.

Nous equips multidisciplinaris

En qualsevol cas, la fórmula dels comitès estratègics especialitzats es reeditarà per a estudiar solucions a desafiaments empresarials en altres àmbits d’activitat i abordar també aquells reptes que han sorgit en el transcurs de les reunions celebrades des de juliol i que donaran motiu a la creació de nous equips d’experts.

D’altra banda, el sotsdirector general de Programes d’innovació, Roberto Arnau, ha informat als membres del Consell d’Adreça sobre el desenvolupament de la primera convocatòria d’ajudes de l’entitat, la concessió de la qual es resoldrà en els pròxims dies. La Agència va rebre fins a la finalització del termini, el passat 6 d’agost, un total de 207 sol·licituds que es distribueixen entre els 6 programes de suport.

D’acord amb les estadístiques de la AVI, el 69% d’aquestes sol·licituds es concentren en tres d’aquestes línies. Es tracta de Valorització i transferència dels resultats de recerca, suport a la Consolidació de la cadena de valor empresarial i Promoció del talent.

Arnau ha insistit que tots els programes de la AVI exigeixen l’establiment de connexions entre els diferents agents del sistema valencià d’innovació, a fi que els centres de recerca, els instituts tecnològics i les empreses cooperen entre si.

Avanços en els convenis

L’anàlisi de l’estat dels convenis que ha subscrit enguany la Agència ha correspost a la seua secretària general, Olivia Estavella, qui ha recordat que la majoria es corresponen amb Unitats Científiques d’Innovació Empresarial (UCIE), que naixen amb l’objecte de promoure la recerca aplicada a les activitats productives.

Els acords amb el Centre de Tecnologia Nanofotònica (NTC), l’Institut d’Instrumentació per a la Imatge Molecular (i3M) i el grup de Recerca Industrial i Computació (I2RC) ja compten amb el beneplàcit del Consell i es preveu l’autorització imminent d’altres quatre, amb l’Institut de Tecnologia Química (ITQ), l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), l’Institut de Neurociencias (IN) i l’Institut de Ciència Molecular (ICMol).

Així mateix, ja s’ha engegat el conveni per a impulsar una aliança de centres tecnològics i de recerca dirigida al desenvolupament i difusió de les tecnologies habilitadoras per a la nova economia. Un projecte que pretén accelerar la implantació en les empreses de la Comunitat Valenciana de tecnologies com la robòtica, la nanotecnologia o la intel·ligència artificial.

Aquestes tecnologies clau protagonitzen al seu torn el conveni subscrit amb la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat (Redit) que es tradueix en un pla de formació perquè els treballadors dels 11 centres associats puguen actualitzar les seues competències en aquestes matèries.