Les comportes d’aigua del pont de Xàtiva en la confluència del barranc de la Casella ja disposen d’un sistema elèctric per al seu millor funcionament

Connect on Linked in

Les comportes d’aigua del pont de Xàtiva ja disposen d’un sistema elèctric que millora la seua funció davant la temporada en què es registra acumulació d’aigua per fortes pluges.

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística, s’han portat a terme les mesures necessàries per tal d’instal·lar un sistema elèctric a les comportes del pont de Xàtiva en la confluència del barranc de la Casella. Una actuació que era necessària, ja que fins a estos moments no disposava de cap sistema que agilitzara el mecanisme davant la necessitat d’obrir les comportes.

Per poder dur a terme els treballs d’electrificació d’estes instal·lacions s’ha utilitzat una tuneladora, una maquinària especial per a esta classe de treballs, que faran possible augmentar la seguretat en les esmentades instal·lacions. Els treballs s’han executat perquè és un dels punts de salvaguarda quan es produïxen fortes pluges i, en conseqüència, l’acumulació d’aigua demana, com a últim extrem, l’obertura o el tancament de les comportes.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, ha declarat al respecte: “ha sigut una tasca important i necessària. La nostra ciutat té la dolent experiència d’haver patit inundacions en diverses ocasions i esta ha de ser raó suficient per prendre mesures per tal de millorar les condicions en l’època de pluges i fer els treballs de manteniment pertinents allà on calga”.