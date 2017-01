Compromís lamenta negativa Govern a modificar les tarifes de Rodalies valencianes

Els bons mensuals suposen encara costos molt elevats per a estudiants tot i que el Govern els considere necessaris per mantenir un servei deficitari

Les tarifes i bons per a estudiants que manté Renfe al seu servei de trens de Rodalies “segueixen sense ser gens raonables”, segons el senador Carles Mulet, “quan les alternatives de mobilitat són nul·les per als alumnes universitaris i matriculats en centres oficials d’ensenyament” .

És la queixa que canalitza Compromís, “ja que estudiants de les àrees metropolitanes de Castelló i València gasten entre 466 i 1.300 euros a l’any en els bitllets de Rodalies, unes quantitats desorbitades per als alumnes que a sobre han hagut de patir lamentables condicions de servei durant el present curs”, diu en la pregunta de la coalició al Govern. La resposta de l’executiu que “per la seua naturalesa de servei públic no genera els ingressos necessaris per garantir la seua continuïtat” és “decebedora” ja que “tots hem vist com es construeixen costosíssims trens AVE per l’altiplà que gasta molt poca gent i altres serveis que clarament són inviables”, afegeix el senador Mulet.

Des de Compromís recorden “com a més aquest any el servei s’ha prestat en unes condicions d’obres, interrupcions de servei, retards, establiment d’autobusos i obres en el pegat del tercer fil” i com d’altra banda territoris perifèrics o desconnectats de les capitals i seus usuaris -principalment el Maestrat i les comarques de la Marina i l’Alacantí tenen tarifes, per superar les 6 zones, superiors als 328 euros i que, a sobre no poden utilitzar els trens de rodalies “per no existir en l’oferta i estar condemnats pel Govern de Rajoy a uns pocs Regionals a la setmana amb uns horaris nefastos”.

Compromís al Senat ha reclamat una reunió que no està sent atesa amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per abordar les necessitats de mobilitat dels ciutadans del País Valencià, la modificació de les Obligacions de Servei Públic per estendre els rodalies fins a Tortosa i la ubicació a Castelló d’un nucli de rodalies, el que possibilitaria la seua arribada fins al Maestrat amb normalitat, amb el consegüent revulsiu econòmic i social.