La Comunitat Valenciana expressa la seua repulsa a la violència masclista

Repulsa per la mort de dos xiquetes presumptament a mans del seu pare.

La Comunitat Valenciana ha mostrat hui al llarg del territori la seua repulsa a la violència masclista i per la mort de dos xiquetes a

Castelló, assassinades presumptament pel seu pare que després es va suïcidar.

Concentracions en contra d’un problema molt important a Espanya i en les quals s’ha apuntat al fet que possiblement l’anàlisi final del risc d’aquest cas no va ser l’adequat.

Així, el Consell ha guardat tres minuts de silenci aquest matí per condemnar l’assassinat de Nerea i Martina de 3 i 6 anys per mostrar el rebuig de tota la societat valenciana contra els fets i la solidaritat amb els seus familiars i amics.

Després dels tres minuts de silenci Ximo Puig ha assegurat que la violència de gènere i el masclisme és el problema més important que hi ha a Espanya.

La condemna de l’assassinat per part de les institucions i la societat valenciana també ha tingut lloc en ajuntaments com Alzira, Cullera, Torrent o Gandía.