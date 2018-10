La Comunitat Valenciana s’uneix al Dia Mundial de la Parada Cardiaca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’objectiu es aumentar les posibilitats de vida del pacient

¿Sabries actuar davant d’una parada cardíaca? És la primera causa de mort reconeguda a la societat occidental de la qual molts no saben com reaccionar davant d’aquesta situació.

Per això la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’ha unit a la celebració del Dia Mundial de la Parada Cardíaca i el Dia

Europeu de la Reanimació Cardiopulmonar amb el lema “Posa en marxa un nou cor”. Amb aquest lema es busca conscienciar a la societat al voltant de la importància de la reanimació cardiopulmonar davant d’una parada cardíaca i mostrar com es realitza.

Com ha dit la Consellera de Sanitat, cada segon compta per la qual cosa és important saber realitzar un massatge cardíac per poder augmentar les possibilitats de supervivència d’un pacient.