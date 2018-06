El concert de festes de la Lira Almussafense homenatja a l’artista Nino Bravo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En l’acte, que es clausurarà amb la interpretació de l’Himne d’Almussafes, sonaran els temes més representatius de la seua trajectòria

El recital se celebrarà aquest dissabte 30 de juny a les 19.30 hores en l’Àgora del Parc Central i comptarà amb la col·laboració de diferents cantants

Almussafes, a 27 de juny de 2018. Aquest dissabte 30 de juny, a les 19.30 hores en l’Àgora del Parc Central, la banda de la Societat Musical Lira Almussafense oferirà el seu tradicional concert de festes, un recital que enguany estarà dedicat al cantant valencià Nino Bravo i durant el qual s’interpretaran alguns dels temes que el van portar a l’èxit entre finals dels 60 i principis dels 70. L’espectacle, titulat ‘Nino Bravo In Memoriam’ comptarà amb la col·laboració dels cantants Felipe Garpe, Sheila García i Ramón Luís i conclourà amb la interpretació de l’Himne d’Almussafes cantat pel músic local Didier Ferrando.

La banda de la Societat Musical Lira Almussafense tornarà a sorprendre’ns, com ve fent des de fa uns anys, amb un concert extraordinari dirigit pel mestre director Josep Escandell Vila en el qual els músics de la formació celebraran l’arribada de les festes patronals d’Almussafes. El passat 5 de juliol de 2017, l’entitat va aconseguir reunir a més de 1.100 persones en l’espectacle de sarsuela que va oferir al costat de l’Associació Lírica Sasibill de Sant Sebastià, amb la qual van escenificar la popular obra ‘La del manojo de rosas’, de Pablo Sorozábal.

En aquesta ocasió, la Lira Almussafense s’ha proposat repetir l’èxit amb la programació d’un concert en el qual aprofitaran la commemoració del 45 aniversari de la mort del conegut cantant valencià Nino Bravo per a rendir-li un sentit homenatge amb la interpretació d’alguns dels seus grans èxits. Concretament, el recital inclourà un total de 15 cançons, entre les quals destaquen temes com Libre, Esa será mi casa, Mi tierra, Un beso y una flor, América, Noelia, Puerta del amor o Cartas amarillas.

El concert, que es clausurarà amb la interpretació de l’Himne d’Almussafes cantat per Didier Ferrando, comptarà amb la col·laboració dels cantants Felipe Garpe, Sheila García i Ramón Luís, els qui posaran veu a les lletres que van catapultar a l’èxit durant els anys 60 i 70 al cantant valencià més destacat de la història. Durant el recital, titulat ‘Nino Bravo, In memoriam’, es repassarà la trajectòria personal i professional de l’artista a través de les cançons que han marcat la vida d’una generació i que han perdurat amb el pas dels anys i es projectaran tres vídeos amb informació biogràfica.

Com a novetat, el tradicional concert de festes de la banda de la Societat Musical Lira Almussafense, que se celebrarà aquest dissabte 30 de juny amb entrada lliure, modifica el seu horari i el seu emplaçament, atès que s’oferirà a les 19.30 hores en l’Àgora del Parc Central. “Vull destacar l’esforç de la banda d’Almussafes per oferir propostes sorprenents i innovadores per a seguir atraient al públic almussafeny a través de diferents estils musicals amb els quals podem enriquir-nos tots”, explica el regidor de Festes, Andrés López.