El concert de la Nit del Retorn 2018 d’Algemesí serà un homenatge als Patrimonis de la Humanitat

Connect on Linked in

A més d’encetar les festes amb l’esperat concert del dia 6, que tindrà lloc a la plaça Major a les 23 hores, enguany la Banda Simfònica estrenarà una nova marxa de processó del compositor de l’aclamada “Muixerangues al cel”.

Els músics de la Banda Simfònica d’Algemesí no descansen a l’estiu i fa setmanes que preparen amb el director de l’agrupació, Alberto Ferrer, un repertori que realitzarà un interessant recorregut per diferents patrimonis materials i immaterials del món. En aquesta edició convidem al públic a gaudir d’un gran espectacle audiovisual on, amb projeccions d’imatges que acompanyaran la música, viatjarem arreu del món per conéixer cultures i monuments Patrimonis de la Humanitat.

Recorrerem el Coliseu de Roma i els monuments de l’antic Egipte, ballarem amb el tango argentí i ens refrescarem a la platja de Copacabana entre d’altres. També homenatjarem els patrimonis valencians de les Falles i la Festa de la Mare de Déu de la Salut, interpretant l’emotiva “Muixerangues al cel” de Juan Carlos Sempere Bomboí, juntament amb Xavi Richart i dolçainers de la Colla d’Algemesí.

A més, el públic assistent al concert podrà gaudir amb un xicotet tast del patrimoni immaterial de la ciutat de Gangneung (Corea) amb l’actuació del grup cultural Nongak y la seua dança de l’agricultura. Aquestos visitants es trobaran a Algemesí amb motiu de l’Assemblea General de la ICCN, que tindrà lloc a la nostra ciutat entre el 6 i el 8 de setembre.

D’altra banda, el dia 8 a la Processoneta del Matí, veïns i visitants podran gaudir amb l’estrena de la marxa processonal “Mare de Déu de la Salut”, del compositor d’Albaida Juan Carlos Sempere Bomboí. Aquesta composició, dedicada a la nostra patrona, s’inspira en la melodia del “Virolai” i realitza una nova aportació a la literatura musical dedicada a la nostra Festa.