El concert que va tindre lloc el 8 d’octubre a Alzira no va estar lliure de polèmica.

El dia 8 d’octubre, va ser un dia important per al govern d’Alzira, ja que es va fer un concert multitudinari, on més de 7000 persones ompliren el recinte firal. Però este concert no va estar lliure de polèmica.



El concert pel 9 d’octubre d’Alzira va incloure missatges en favor dels polítics catalans presos. Va ser durant l’actuació del grup català ‘Buhos’, al voltant de les 11 de la nit, quan un grup d’unes 20 persones van pujar a l’escenari i va exhibir els rostres dels polítics catalans que actualment estan a la presó.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha afirmat que no li ha agradat res l’ocorregut i que no tenen res que veure.

Des de l’oposició s’ha expressat indignació. En el cas del portaveu del Partit Popular d’Alzira, José Andrés Hernández ha assenyalat que això no pot passar.

La portaveu de Ciutadans Alzira, MªJosé Llopis també ha expressat el seu malestar per aquest fet.

Una acció que segons la oposició d’Alzira ha fastidiat un poc la festivitat del 9 d’octubre en Alzira.