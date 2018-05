Print This Post

Una oferta variada i de qualitat pensada per a tot tipus de públics.

L’Ajuntament de València presenta els 19 concerts que integren l’oferta musical de la Gran Fira de València.

Aquest any, tal com ha destacat el regidor, hi ha una gran participació femenina als Concerts de Vivers, suposant un 30% dels artistes.

En total, seran 19 concerts, amb 41 artistes sobre l’escenari de Vivers.

Els Concerts de Vivers oferiran així, una gran oferta musical per a tots els públics.