Conclou el programa de Formació i Ocupació Avalem petjades»

El programa de formació i ocupació ha tingut un any de duració i s’ha dirigit a 20 jovesd’entre 16 a 30 anys del nostre municipi que s’han format en dos especialitats, forja i construcció, al Centre de Formació Municipal Les Palmeres

Picassent forma part del programa T’avalem de la Generalitat Valenciana, un pla que pretén millorar l’ocupabilitat dels i les joves d’entre 16 i 30 anys del nostre municipi, així com també alternar el treball amb la pràctica professional a través d’un contracte d’un any per a la formació i l’aprenentatge.

Enguany, un total de 20 alumnes repartits en grups de deu en les especialitats de forja i construcció, han superat el curs i ja tenen a les seues mans el certificat de professionalitat que els capacita per treballar en estes dos modalitats. Un objectiu aconseguit gràcies a esta formació que pretén la inserció laboral del col·lectiu més jove.

La superació del curs els ha fet obtindre el certificat de soldadura amb elèctrode revestit i TIG de nivell 2 i la titulació d’operacions d’auxiliar en construcció de fàbriques i cobertes, de nivell 1 i el de fàbriques de construcció, de nivell 2, respectivament. Esta formació teòrica ha estat acompanyada de la pràctica corresponent realitzada al Centre de Formació i una actuació externa en la que es porta a terme un projecte concret.

Un projecte que s’ha desenvolupat amb actuacions de forja en diferents parcs i jardins de lapoblació, com ara el parc Abril Martorell, la zona residencial Godella i el parc Sibil.la Mercé. Ide treballs de construcció al polígon industrial, amb l’adequació de rotondes i la mitjana de la carretera.

Este pla ha sigut finançat per la Generalitat, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu, tant del Programa Operatiu Regional de la Comunitat Valenciana com de la Garantia Juvenil.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i la regidora de l’àrea de Formació i Ocupació, Lola Albert, han estat presents a l’acte de cloenda d’este taller per fer-los entrega dels certificats acredidatius i una orla. Les dos han volgut manifestar a l’alumnat la seua satisfacció per la superació d’este curs, “Des de l’Ajuntament creiem fermament en el vostre potencial i esperem que

esta experiència formativa i també professional haja sigut molt enriquidora perquè puga obrir-vos les portes al món laboral”.

L’equip docent, ha estat format per Lola Ballester, directora, l’auxiliar administratiu, MªÁngeles Ortega, la professora de recolzament, Mª Dolores Blanes, la docent en l’especialitat de forja, Roberto Canel i el docent en l’especialitat de construcció, Juan Mira. Concluye el programa de Formación y Ocupación «T’Avalem petjades»