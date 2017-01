CONCLOUEN ELS TALLERS DE NADAL 2016-2017

Hui han finalitzat els Tallers de Nadal, organitzats per la Regidoria de Joventut, en què 252 xiquets i xiquetes de la nostra ciutat han pogut gaudir els dies de vacances de tallers, manualitats, jocs, i un fum de coses més, com per exemple ahir, en la visita a l’Ajuntament, on feren un recorregut per tots els departaments, i hui acudint a una sessió de cine.

D’estos xiquets i xiquetes, més d’una vintena han estat becats pel Departament de Serveis Socials, i així es fa possible l’accés a les activitats a tota la població.

La flexibilitat d’horari, des de les 8 del matí fins les 15 h, amb servei opcional de menjador, ha fet possible la conciliació familiar i laboral de les famílies.

El regidor de Joventut i tot el Departament agraïxen la gran acollida que han tingut els tallers, i la resposta dels veïns i veïnes.

