El concurs està dotat amb 12.000 euros per al primer premi, 6.000 per al segon classificat i 1.000 euros per al tercer premi

L’Ajuntament d’Algemesí obri un concurs d’idees per al projecte d’ordenació de les rondes d’Alzira i el Calvari

Les propostes es poden presentar fins al 13 d’abril i el concurs obert està dotat amb 12.000 euros per al primer premi, 6.000 per al segon classificat i 1.000 euros per al tercer premi. Les consultes es podran realitzar fins al 13 de febrer.

“Hem llançat un concurs d’idees per a definir com serà la urbanització definitiva de la ronda d’Alzira i la ronda del Calvari. Des de l’ajuntament hem marcat les línies mestres que han de regir aquest projecte. I li concurs d’idees és una bona forma d’atraure noves i valuoses aportacions que milloren el concepte inicial. Volem obrir i potenciar la participació”, assegura el regidor d’Urbanisme i Medi ambient, Pau Montalvà.

La zona d’actuació transcorre en sòl urbà en la seua majoria encara que en el seu recorregut hi ha zona residencial però també algun espai industrial. Un dels condicionants és que la proximitat del ferrocarril que condiciona per la presència de l’estació de Renfe, sorolls i els continus fluxos de persones de forma diària.

Per a l’edil de Urbanisme i Medi Ambient, “les rondes sobre les quals plantegem el projecte de renovació són una de les primeres imatges amb la qual el visitant o persona de pas es queda d’Algemesí. I actualment, la imatge que es transmet és de certa deterioració. Es tracta d’un projecte ambiciós quant a extensió i pressupost, independentment de la idea que resulte guanyadora del concurs”.

L’ajuntament pretén aconseguir una via amb vocació comercial que supose una connexió sostenible de les principals vies de la ciutat com són els parcs Salvador Castell i Bernat Guinovart. Els projectes hauran de solucionar la connexió contínua del carril bici, així com la reforma interior de diversos carrers que donen accés a la ronda i que la posterior viabilitat de l’actuació passa per la seua futura execució en dues o tres fases. En les bases, des del consistori es fa especial esment a la vegetació, zones verdes i necessitat d’aparcament.