El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca celebra la seua primera semifinal europea a França

Restaurants de Bèlgica, Itàlia, Suïssa i França s’enfronten per fer-se amb la Millor Paella Valenciana d’Europa

El restaurant Moreno Traiteur, amb un equip de cuina amb arrels familiars espanyoles, guanya el primer premi

Sueca, 19/06/2018.La ciutat francesa de Blois ha acollit la primera semifinal europea del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. El caràcter europeu de la fase classificatòria, celebrada la setmana passada, venia reafirmat amb la participació de restaurants de quatre països diferents: Bèlgica, Itàlia, Suïssa i l’amfitriona França.

L’entusiasta Association Concours International de Paella, comandada per José López Cordón i Nathalie Berteau, ambaixadors del Concurs a França, organitzava per segona vegada una semifinal al país veí, en esta ocasió amb un objectiu molt més ambiciós: convertir-la en semifinal europea. I ho van aconseguir. Nou restaurants i empreses gastronòmiques es van enfrontar al repte de cuinar una paella valenciana a llenya, malgrat la climatologia adversa, amb un temps primaveral que va descarregar quatre tempestes al llarg de la jornada. Això no obstant, no va entorpir la semifinal, ni tampoc la gran afluència de públic, atret per les degustacions de diferents arrossos preparats per l’empresa La Paella Ibèrica, i per descomptat, per gaudir en directe de la confecció d’una bona paella, com manen els cànons valencians.

La jornada va començar amb una classe magistral impartida pel mestre paeller Jesús Melero, seguida amb molt d’interés per totes les persones participants, i pel nombrós públic congregat en la Place de la République d’esta bella i emmurallada ciutat francesa.

Ja a primera hora de la vesprada va començar la competició, seguint les normes del concurs: es van repartir els ingredients, els utensilis i la llenya a tothom i va començar el repte.

El jurat estava presidit per Étienne Huguet, professora de cuina de la CFA de Blois, i com a vocals figuraren Emmanuel Bea, Laurent Demingne, Guy Berthe i Jesús Melero i Josep Cortell, els dos últims en representació del certamen suecà.

Després d’àrdues deliberacions el veredicte final va atorgar el primer premi al restaurant Moreno Traiteur, de Beziers (França), amb l’equip format per Christian Moreno i Paco Piera. Es dóna la circumstància que l’equip guanyador està format per un cuiner d’origen espanyol – els seus pares provenen d’Albacete- i el seu ajudant de l’Alcúdia (València).

El segon premi va recaure en La Cueva de Castilla, de Brussel·les, amb Roberto Ponte i Aziza Ratoussi al capdavant de l’equip de cuina i el tercer va ser per a l’Asso ACIP, de Villefranche sur Cher (França), amb Fernando Domínguez com a xef.

L’acte de lliurament de premis va ser presidit per l’alcalde de Blois, Marc Gricuort, i per una àmplia representació del món empresarial i gastronòmic de la regió.