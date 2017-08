El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca convoca la seua primera semifinal digital

El Concurs de Paella de Sueca és el més important a nivell mundial en la seua categoria

El certamen reserva una plaça per a l’entorn digital en la final de la seua 57ª edició, després de fer la volta al món

Sueca, 07/08/2017

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca afronta la seua recta final després d’un llarg viatge de semifinals que l’ha portat per primera vegada, en esta 57a edició, fins a un dels racons més exòtics del món, Costa Rica (Guácima). Enguany ha repetit experiència al Japó (Tòquio), Austràlia (Melbourne) i als Estats Units (San Diego), on ha tornat també a Nova Jersey com a convidat especial a un festival de cuina mediterrània. Abans, però, de decidir la Millor Paella Valenciana del Món de 2017 es marca un nou repte, la primera semifinal digital del certamen, una nova fase que s’organitzarà en col·laboració amb la comunitat del grup Paellas y Arroces, que compta amb més de 20.000 membres de tot el món, amants i professionals de la paella i de l’arròs https://www.facebook.com/groups/paellasyarroces/

L’objectiu i el premi serà, ni més ni menys, que una plaça directa a la gran final del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca que es celebrarà el pròxim 10 de setembre a la capital riberenca. El repte comença este mateix dilluns, 7 d’agost, i finalitzarà a les 24 hores del pròxim 28 d’agost.

Excepcionalment, dins de la dinàmica del Concurs, esta fase estarà destinada exclusivament a tots els membres del grup de Facebook Paellas y Arroces, inclosos els membres nouvinguts, sempre que siguen professionals, atés que és una condició sine qua non del concurs, i està destinat a cuiners en actiu, que treballen a un restaurant, hotel o càtering, en qualsevol indret del món.

El regidor titular del Concurs, Vicent Baldoví, ha explicat que esta primera semifinal digital és un pas més en la internacionalització del certamen. “Vivim en un món de globalització en què les xarxes juguen un paper fonamental, també les xarxes socials, un dels fenòmens comunicatius més potents dels darrers temps. Amb esta nova fase, el Concurs segueix creixent en la seua vessant internacional en este món paral·lel de les xarxes en què tots, o gairebé tots, també n’estem presents” ha apuntat Baldoví, tot assenyalat que l’organització del certamen ha volgut aprofitar per a la competició una cosa tan quotidiana i recurrent en estes plataformes, on compartir fotos de menjar està, ara més que mai, de moda.

El regidor ha fet palés també el reconeixement a la tasca de les comunitats digitals, com la coorganitzadora d’esta nova fase, alineada amb el primer propòsit del certamen suecà: dignificar la paella valenciana i contribuir a la seua internacionalització.

El Concurs

Els concursants hauran de seguir la recepta tradicional de la paella valenciana a l’estil del Concurs, que es pot consultar en el següent enllaç http://concursodepaella.com/la-receta/, no important el nombre de comensals però sí la utilització dels ingredients de la recepta original del Concurs i es podrà participar amb quantes publicacions es desitgen per cada membre del grup, però només podrà ser elegida per a la final una publicació per membre.

Per participar en esta semifinal, el candidat haurà de realitzar la publicació en el mur del grup de Paellas y Arroces amb el pas a pas de l’elaboració de la paella valenciana, valorant-se positivament la incorporació d’un vídeo i/o foto amb el cuiner, sempre amb l’etiqueta #concursodigitalpaella.

D’altra banda, els participants deuran compartir també el cartell del Concurs al seu mur personal, o en el seu defecte en el de la pàgina de l’empresa que representa, amb l’etiqueta, a més de fer m’agrada a la pàgina de Facebook del Concurs https://www.facebook.com/concursointernacionaldepaellavalencianadesueca/

Les tres publicacions que acompleixen amb estos requisits i aconseguisquen un major nombre de m’agrada seran les tres finalistes i un jurat tècnic decidirà el guanyador entre les tres propostes més votades.

El premi inclourà, a més del passe directe a la final suecana, dos invitacions per a la gala de lliurament de premis i dos nits d’hotel per aquells que vinguen de fora. El guanyador del Concurs serà a més un dels candidats a #arrocerodelaño2017 del grup de Facebook de Paellas y Arroces.