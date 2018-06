El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca fa escala a Europa

Connect on Linked in

El certamen, que ve de celebrar la seua primera semifinal a Perú, viatja este cap de setmana a França

Sueca, 08/06/2018. El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca no s’atura. Més enllà de la final que es celebrarà el 16 de setembre a Sueca, el complet calendari de semifinals internacionals del certamen porta la comitiva del concurs d’un racó a l’altre del món en un ritme frenètic de viatge. Si el cap de setmana passat era el torn de Lima (Perú), que s’estrenava com a seu, hui el certamen aterra a Blois (França), ciutat que acollirà l’única semifinal europea de la 58 edició del concurs gastronòmic impulsat per l’Ajuntament de Sueca, i patrocinat per l’Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana i el Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de València, València Turisme.

L’organització al Perú va bolcar-se en l’acollida a la delegació del concurs suecà. L’equip encapçalat per Alex Cornejo, mestre paeller propietari de Paellas & Paellos i ambaixador de la paella valenciana al país, va congregar algunes de les marques gastronòmiques més prestigioses vinculades a la gastronomia nacional al voltant de l’esdeveniment que va amenitzar fins i tot la tuna de la universitat local, tot amb la voluntat de reforçar els llaços d’unió entre ambdós cultures.

En esta primera edició, celebrada al Parc de l’Amistat de Surco, la competició entre dotze participants ha coronat a Christian Vázquez i al seu ajudant de cuina Teófilo Quiñones, en representació d’Aramburú Matriz, com a millors paellers del Perú en 2018.

El jurat internacional conformat per Christian Bravo, un dels majors referents de la gastronomia peruana; Jesús Melero, coordinador del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca i Josep Cortell, representant d’OCGI SL (Organitzadora de Concursos Gastronòmics Internacionals), van premiar també a Antonio Arigita per Las Paellas del Español, segon classificat i en tercer lloc, a Tito Chamorro, en representació d’Olé Calé.

França acull la semifinal europea

La ciutat de Blois ha estat escollida com a amfitriona per a la semifinal europea. L’esdeveniment organitzat per ACIP (Associació Internacional Concurs de Paella), en col·laboració amb el departament de Relacions Internacionals de la ciutat de Blois i l’associació d’agermanament entre Blois-Càceres, se celebrarà este dissabte, 9 de juny, a la plaça de la República.

Nou cuiners professionals de països diversos com ara Suïssa, França, Itàlia i Bèlgica han estat seleccionats per a participar en la competició gastronòmica.

Les paelles seran avaluades per un jurat presidit per Étienne Huguet, professora de cuina de la CFA de Blois i la jornada, organitzada per l’equip conduït per José López-Cordon, gerent de “La Paella Ibèrica”, i la seua companya Nathalie Bertheau, ambaixadors de la paella a França, estarà oberta també al públic general que podrà tastar in situ el plat més universal dels valencians així com tapes típiques de la gastronomia espanyola.