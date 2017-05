El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca viatja a Califòrnia

El certamen celebra la segona semifinal dels Estats Units al port de San Diego .L’alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, participa també en l’esdeveniment

Sueca, 16/05/2017.El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca torna per segon any consecutiu als Estats Units. El port de San Diego, a Califòrnia, s’engalanava per a l’ocasió. L’embarcador Marina Park South ha estat, este cap de setmana, l’escenari elegit per a la celebració de la segona semifinal del certamen als EUA, que s’emmarcava alhora en la tercera edició anual del Paella Wine & Beer Festival de San Diego.

L’esdeveniment prometia una gran afluència de públic, i així va ser. Ple fins a la bandera, paelles gegants i llargues cues per fer-se amb una ració del plat més universal dels valencians. El festival a l’aire lliure va congregar centenars de persones a l’embarcador, en una jornada festiva amb un ambient espectacular.

Tampoc no va faltar en esta nova semifinal, la classe magistral del mestre cuiner Jesús Melero. Una sessió, amb més de trenta cuiners atents al seu voltant, com poques havia impartit fins ara. Els cuiners van atendre les explicacions de Melero amb molta curiositat, i el mestre paeller els va respondre revelant-los algun secret culinari.

Vint-i-quatre restaurants competiren dissabte per fer-se amb l’anhelada paella d’or per penjar-se-la al coll, una medalla que comprèn el títol de Millor Paella dels EUA de 2017 i el bitllet directe a la final, que tindrà lloc a Sueca el diumenge 10 de setembre. La majoria dels participants provenien de San Diego, Los Angeles, Tijuana i Ensenada, localitat mexicana de la Baixa Califòrnia on també se celebra un prestigiós concurs de paelles.

L’or, en esta ocasió, ha recaigut en el restaurant Social Paella de Los Angeles, mentre que la plata i el bronze han sigut per a l’establiment de Manuel Juliá, de Tijuana, i Aire Fitness, de San Diego, respectivament.

La promoció de l’esdeveniment ha comptat amb col·laboradors de primera, d’entre els quals, actors de renom internacional com ara Mario López, qui interpretava a A.C. Slater en la popular sèrie Salvados por la campana i així mateix, el certamen ha comptat amb el suport, fins i tot, de l’alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, qui no va voler perdre’s tampoc el festival al voltant de la paella, un plat que desperta passions arreu del món.

Després d’haver passat per Costa Rica, el Japó i Austràlia, el certamen encara, amb esta nova fase eliminatòria, la recta final d’esta 57a edició que culminarà el pròxim setembre a Sueca. En esta nova edició, l’organització s’ha vist abocada a augmentar el nombre de participants en la final, dels 35 restaurants de les darreres edicions fins als 40 en vista a la demanda a tots els nivells per formar-ne part d’este selecte concurs. Entre ells, ja hi ha confirmada la participació directa a la final de quatre restaurants locals, a més dels guanyadors de les respectives semifinals internacionals celebrades.