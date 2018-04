El concurs de Paella de Cullera arranca a mitjan maig

Print This Post

La capital turística de la Ribera última els preparatius de les edicions local i nacional

CULLERA. 30-04-18. La Paella de Cullera torna a ser la protagonista en les noves edicions del concurs anual que se celebra en la localitat costanera i que busca als millors xefs d’este plat estrela i diferenciador de la gastronomia de Cullera.

L’edició local, que se celebra per segon any, es disputarà el 15 de maig. La nacional, que ja va per la seua tercera edició, tindrà lloc el 22 de maig.

Les jornades prometen un ambient festiu entre professionals del sector de l’hostaleria i la gastronomia i servixen, a més, per a donar a conéixer i promocionar els productes autòctons que formen part de la Paella de Cullera.

Cada restaurant participarà amb un cuiner i un ajudant i elaboraran este plat amb brou de peix de roca, llagostins, sepionet, mollets, figatells d’escorpa, arròs de la varietat J. Sendra, oli d’oliva verge extra, tomaca fresca de Cullera i diversos condiments.

El jurat, format per personalitats del món de la gastronomia, valorarà la presentació, el sabor, la textura i el punt de cocció d’este plat ideat pel cuiner Salvador Gascón.

L’edició local busca donar protagonisme i visibilitat als cuiners i hostalers locals, defensant així la gastronomia i els productes de la localitat. L’edició nacional, alma mater del concurs, destaca per la seua repercussió, situant a Cullera com un referent gastronòmic en el nostre país.

El concurs nacional repartirà, a més, premis per valor de 1.500 € al restaurant guanyador i de 1.000 i 500 euros al segon i tercer respectivament.

L’esdeveniment és un exemple més de col•laboració entre l’Ajuntament de Cullera i els seus empresaris. Compta amb la col•laboració de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV) i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Cullera.

El regidor de turisme, Javier Cantos, es mostra satisfet amb la popularitat que han aconseguit el plat i el concurs Paella de Cullera. També posa l’accent en la visibilitat que li atorga el concurs als productes i la gastronomia locals, fet de gran importància en relació a la figura del turista el qual decidix la seua destinació en gran mesura per la qualitat de la restauració i la gastronomia de la destinació.