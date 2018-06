El concurs Paella de Cullera, premiat per la federació valenciana d’hostaleria

Connect on Linked in

CULLERA. 12-06-18. El concurs Paella de Cullera no solament atorga premis, també els rep. Esta vesprada, la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV) ha decidit premiar al concurs gastronòmic per excel·lència de Cullera per la seua implicació en la unitat dels hostalers locals.

El premi en qüestió, al desenvolupament associatiu, va íntimament lligat a la idea de com una recepta i la creació del seu concurs poden arribar a promoure un compromís social de defensa dels productes de quilòmetre zero i la cerca de l’excel·lència gastronòmica com a atractiu turístic diferenciador.

Sense anar més lluny, el concurs Paella de Cullera ha aconseguit situar-se en tres anys com un dels concursos gastronòmics més importants de tota la Comunitat Valenciana i este premi reforça este paper.

A l’esdeveniment, celebrat en el teatre El Musical de València, han assistit l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor i el regidor de Turisme,Javier Cantos, acompanyats per una àmplia representació de l’hostaleria local amb el seu president,Juan Femenía, al capdavant.

Mayor ha afirmat que el concurs «va més enllà de la promoció de la recepta. És un mitjà per a donar visibilitat als productes i la gastronomia locals a més de crear un sentiment de comunitat entre els hostalers que, sens dubte, contribuix a una millora en la qualitat gastronòmica de Cullera».

L’alcalde ha posat en relleu que el premi «representa un autèntic suport no solament per al concurs, sinó per al conjunt del sector hostaler de Cullera, que veu reconegut el seu esforç i la seua aposta per la qualitat i el treball en equip». «Sumar i no destruir» «Açò demostra que el camí en el turisme és sumar i anar tots de la mà. En este nou temps per al turisme solament hi ha espai per al treball col·laboratiu. Quan es construix i no es destruix, els resultats són sempre positius», ha recalcat.

Cantos, per la seua banda, ha parlat de la importància que té la gastronomia local com a reclam i element seductor a l’hora d’escollir la destinació el turista. «Sens dubte, la Paella de Cullera juga ací un paper crucial perquè crea un relat de qualitat gastronòmica», ha comentat.

Els Premis de l’Hostaleria Valenciana reconeixen l’esforç dels professionals, empreses i institucions que, amb el seu treball, han contribuït a la millora del sector hostaler de la província de València.

En esta edició hi ha tretze categories de premis que van des de la fidelitat i suport al sector, passant pel disseny i periodisme en l’hostaleria, empreneduria, promoció de productes valencians, empreses familiars, innovació i qualitat, professionals del sector,

publicacions gastronòmiques, responsabilitat social corporativa, defensa del sector i trajectòria professional.

Paella de Cullera

La recepta de la Paella sorgix de l’extensa tradició de l’arròs i el peix que hi ha hagut sempre a Cullera. Els seus ingredients li atorguen un sabor únic i molt personal. El brou té una base de peix de roca al qual se li afigen llagostins, sepionet, roger, figatells d’escorpa, tomaca de Cullera, espècies i, per descomptat, arròs conreat en els camps cullerencs.

El Concurs va començar fa tres anys i en este curt període de temps ha aconseguit recaptar el suport de personalitats del món de la gastronomia com Quique Dacosta, Susi Díaz i, a més, del creador de la recepta, un dels pares de la gastronomia valenciana, Salvador Gascón.