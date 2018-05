El Concurs de Paella Valenciana de Sueca s’estrena a Mèxic

Connect on Linked in

La primera semifinal en el país nord-americà va reunir a trenta-cinc equips participants representant a restaurants i establiments de tota la nació

Sueca, 31/05/2018. El primer destí va ser Oceania, després Amèrica, tercera parada Àsia, i de nou el continent americà. El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca continua imparable donant-se a conéixer per tot el món. Este cap de setmana el certamen ha recalat per primera vegada en terres mexicanes, en la semifinal que ha tingut lloc este cap de setmana en la ciutat de Querétaro.

En un ambient immillorable, en la Finca Sala Vivé by Freixenet es va portar a terme diumenge passat la prova que va decidir la millor paella de Mèxic. En este cas, la triomfadora va estar Natalie Curié de El Coraloense. La xef va rebre el guardó de mans del secretari de Turisme de Querétaro, Hugo Burgos García. A més, el premi li garanteix una plaça per a participar en la “finalíssima” del 58 Concurs de Sueca que tindrà lloc el diumenge 16 de setembre.

La plata va ser per als cuiners Alfonso Ovalle i Rogelio Castañón de Empresa Cocrus “Ser Gastronómico”. El propi coordinador del certamen, Jesús Melero, va lliurar-los el premi.

I el tercer classificat va ser el xef Leo Razo de Cambalache Grill Argentine & Italian Cuisine, qui va obtindre el reconeixement de mans d’Armando Rodiel Moros, ambaixador del Concurs en Mèxic.

La primera incursió del certamen gastronòmic en la cultura azteca va ser tot un èxit. Un total de 35 establiments de tota la nació participaren en la semifinal celebrada en el marc de la 19 edició del Festival de la Paella y el Vino.

La jornada prèvia a la celebració de la semifinal, i en la mateixa Finca Sala Vivé by Freixenet, Jesús Melero, acabat d’arribar de Japó, va oferir una master class per als cuiners participants, per mostrar-los el procés d’elaboració de l’autèntica paella valenciana.

Tant la demostració de Melero de dissabte com la prova classificatòria de diumenge aconseguiren atraure l’atenció de centenars d’assistents.

En esta ocasió, nombrosos mitjans de comunicació es mostraren també interessats en cobrir l’esdeveniment.

Pròxima parada: Perú

L’equip del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ja està calfant motors per a celebrar la pròxima semifinal internacional, que els portarà el pròxim dissabte 2 de juny fins a Perú. Esta serà també la primera vegada que el certamen recala en el país sud-americà.

El lloc escollit per a la gran cita és el Parque de La Amistad, en el districte de Santiago de Surco (Lima). L’organitzador de la prova és Álex Cornejo, un expert cuiner de paelles propietari de Paellas & Paellos, participant habitual del Concurs de Sueca, que el va nomenar ambaixador en 2017.

Tots els participants rebran els ingredients per preparar la paella, d’acord amb la recepta original del Concurs. El guanyador del primer premi obtindrà el passe directe per concursar en la final de Sueca, que es portarà a terme el mes de setembre.