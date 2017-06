El Condemna l’atemptat terrorista de Londres

05/06/2017 .El Consell condemna l’atemptat terrorista de LondresMembres del Consell han guardat aquest migdia un minut de silenci, per a mostrar la seua repulsa per l’atemptat terrorista perpetrat a Londres dissabte passat 2 de juny. Així, el *President de la Generalitat, *Ximo Puig, ha assistit a la concentració que ha tingut lloc en les portes de l’Hospital General Universitari de Castelló i, altres membres del Consell, com el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, han acudit a la qual s’ha produït davant les portes del Palau de la Generalitat.

Relacionado