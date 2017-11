El congrés mundial Sport IP Forum sobre gestió de drets esportius arranca demà amb suport de València Turisme

El Patronat de Turisme de València és un dels patrocinadors principals al costat de Turismo Valencia i Càmara Valencia

21/11/2017.El Patronat de Turisme de València és un dels patrocinadors principals –main sponsor- del primer congrés mundial sobre gestió de drets i propietat intel·lectual en l’esport, Sport IP Forum, que demà arranca en Fira València.

Durant dos dies, 22 i 23 de novembre, València serà la capital mundial del coneixement entorn de la gestió de drets en la indústria de l’esport gràcies a aquest esdeveniment mundial organitzat per Fira València i Global Sports Innovation Center powered by Microsoft. El congrés es complementa amb l’exhibició de tendències digitals en l’esport i activitats per a start-ups del sector.

Es tracta d’un congrés de màxim nivell que comptarà amb ponents internacionals, difícils de trobar en altres fòrums especialitzats, “i compta amb el nostre suport per a reivindicar el nostre territori com l’amfitrió excel·lent per a esdeveniments de qualsevol àmbit i sector”, destaca la vicepresidenta del Patronat de Turisme i diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho.

Segons fonts de l’organització, ja han confirmat la seua participació ponents de grans mitjans, marques i corporacions capdavanteres en la indústria de l’esport, procedents de 12 països, entre els quals destaquen Peter Hutton, CEO de Discovery Eurosport -el principal canal de TV d’esports a Europa-; Tristan Chen, editor en cap d’HUPU Sports -la més gran comunitat online especialitzada en esports de Xina; Raj Sundaram, CEO d’HexaCorp i Cricket Social, amb seu a Índia; Ryan McCumber, director Global de Sports Analytics en KPMG; Xavier Bidault, director comercial de Basketball en IMG; Steve Gera, exmarine americà el fons del qual d’inversió aposta per startups del món de l’esport i consultor de clubs com el Real Madrid C.F.; Thomas Margoni, col·laborador de la Premiere League i professor de les universitats de Glasgow i Harvard; Miguel A. Hernández, de Primetimesports, la primera agència que ha començat a representar youtubers; o Chris Overholt, CEO del Comitè Olímpic Canadenc.

En el fòrum participaran signatures com Microsoft Sports, Fox Sports, Discovery Eurosport, Pons IP, Octagon, ASSER, International Sport Law Centre, Seven League, Sportradar, Gains Group, Wildmoka, Blinkfire Analytics, Europe Institute of Leiden Law School, San Diego State University and Garrigues Sports & Entertainment; además de NFL, Premier League, NBA, Major League Baseball, Volvo Ocean Race, ACB, Shift Active Media, Lagardère i Teneo Sport, entre unes altres.

A més, l’esdeveniment disposarà d’una zona de stands i de networking amb activitats per a start-ups del sector –Finlàndia serà el país convidat, amb la participació de més de 20 de les seues empreses-, en la qual es mostraran les últimes tendències digitals en esport.