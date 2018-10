El Consell autoritza a petició de AVA-ASAJA avançar el fangueo de l’arròs per a evitar la contaminació de l’aigua

Connect on Linked in

La conselleria d’Agricultura acaba d’autoritzar, a petició de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), l’avançament del fangueo –la incorporació de la palla resultant de la sega de l’arròs al sòl– en el parc natural de l’Albufera amb l’objecte d’evitar la contaminació de les aigües i la conseqüent mortandad de peixos.

Segons dicta una resolució emesa per la direcció general de Desenvolupament Rural i Política Agrícola Comuna (PAC), el Consell considerarà que els arroceros valencians compleixen el compromís agroambiental d’aquesta anualitat i, per tant, percebran la subvenció comunitària, encara que decidisquen fanguear la palla abans del 15 de desembre –data mínima fixada en una campanya normal– perquè la normativa permet excepcionalment aquest avançament quan les precipitacions tardor-hivernals superen els 33 mm en una setmana. Les dades de AEMET corroboren que aquest extrem s’ha produït en avalar que durant el passat mes de setembre es van aconseguir pluges acumulades de 99,7 mm, superant amb escreix els 33 mm per setmana a Sueca i l’àrea sud-est del terme de València.

Sota aquestes condicions climàtiques, dominades per una excessiva humitat del terreny, el Consell ha atès les reivindicacions de AVA-ASAJA i ha decidit autoritzar l’avançament en més d’un mes, respecte al calendari habitual, l’aplicació de la tècnica del fangueo “per a evitar processos de descomposició de les restes vegetals que romanen en el terreny, que poden ocasionar episodis no desitjables d’anòxia (falta d’oxigen) en les proximitats de les poblacions veïnes, així com per al control de males herbes i el condicionament del terreny en les condicions d’humitat adequades”.

El responsable de la sectorial de l’Arròs de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, manifesta la seua satisfacció per la ràpida reacció de la conselleria d’Agricultura: “Sembla que hem après dels errors del passat, quan en anys plujosos, per no poder fanguear abans o cremar la palla, la pudrición d’aquest residu provocava una emissió desmesurada de gas metà, que deixava les aigües negres, sense oxigen, i disparava la mortandad de peixos en el llac. A més del factor ambiental, aquesta mesura també tindrà un efecte positiu en l’estalvi de recursos hídrics, ja que d’aquesta manera aprofitarem les precipitacions i no caldrà recórrer a tantes aportacions, la qual cosa és una notícia molt bona tenint en compte la sequera que el camp valencià ve patint des de fa anys”.

Crema de la palla

Mentrestant, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat avui una resolució per a habilitar el període i horari de cremes de la palla de l’arròs. AVA-ASAJA recorda que en la present temporada la crema solament estarà permesa en la meitat sud de l’arrossar (zona B). L’organització agrària ja ha sol·licitat l’autorització de crema para tots aquells associats que tramiten les ajudes agroambientales amb els seus serveis tècnics, mentre que la resta de beneficiaris hauran de demanar el permís a través dels consells agraris municipals o altres entitats del sector. Una vegada la conselleria d’Agricultura emeta les resolucions favorables de crema, els arroceros hauran de respectar el codi de bones pràctiques i incinerar els restolls atenent a les indicacions de l’aplicació mòbil QUEPAR.

Així, enguany per a estar al corrent de totes les novetats relatives a la crema, els agricultors han de descarregar-se l’esmentada aplicació en el mòbil o la tablet. A través d’aquest procediment informàtic, coneixeran dades meteorològiques rellevants per a procedir a la crema seguint les pautes que estableix la normativa sobre aquest tema.