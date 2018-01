El Consell exigeix al Ministeri l’ingrés dels més de 1.500 milions de la liquidació de 2016

Print This Post

El Consell també aprova l’adhesió al conveni entre l’Estat i Farmaindustria.

El Consell ha acordat realitzar totes les gestions necessàries per a exigir al Ministre d’Hisenda i Funció Pública l’ingrés immediat dels 1.500 milions d’euros de la liquidació de 2016 i que corresponen a la Generalitat.

També, el ple del Consell ha aprovat l’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Estat i l’Associació Nacional Empresarial de la Industrial Farmacèutica, Farmaindustria, una de les condicions del Govern Central, segons ha explicat Oltra, per a disposar dels fons corresponents al Fla.

D’altra banda, El Consell ha aprovat el decret que garanteix l’equiparació total de les ajudes concedides als xiquets i xiquetes tutelats per la Generalitat que viuen amb una família d’acollida, amb independència del vincle existent entre la persona acollida i el nucli familiar que l’acull.