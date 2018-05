El Consell ha invertit 210.000 euros en la tercera fase de la via verda de Manuel

Connect on Linked in

És l’etapa més ambiciosa del projecte

Les obres de la vía verda de Manuel comencen la seua tercera fase. Aquesta etapa és la més ambiciosa del projecte, en la que el Consell ha invertit 210.000 euros. L’últim és el tram més llarg, ja que compta amb 900 metres.

L’antiga plataforma ferroviària ja està desapareguen per a ser substituïda per una via ciclopeatonal que estarà formada per un carril de tres metres. Aquesta inversió de la Conselleria es complementaria als treballs realitzats per l’ajuntament. Concretament, les obres emmarcades en la segona fase, que es troba actualment en marxa.

Una vegada finalitze aquest projecte, s’estima que hi haurà prop d’1’5 quilòmetres de via verda que, en un futur, s’inclouran en el corredor que la conselleria ha projectat entre Carcaixent i Xàtiva.

L’Ajuntament de Manuel va iniciar en abril les obres de la segona fase. Aquest tram és el de major canvi per a la localitat, ja que s’han derrocat murs que avanç delimitaven les vies i s’ha obert una esplanada de 8.000 metres quadrats.