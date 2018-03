El Consell de la Generalitat declara els Dossels d’Alzira com a Bé de Rellevància Local

Alzira, 27 de març de 2018.– La Setmana Santa d’Alzira dóna un pas més avant després d’aconseguir per part del Consell de la Generalitat Valenciana la declaració dels Dossels com a Bé de Rellevància Local Immaterial.

La transcendència cultural de la celebració de la Setmana Santa a la nostra ciutat queda reforçada després de la dita declaració en què l’Ajuntament d’Alzira, tant des de la Regidoria de Patrimoni Cultural com des de la Junta de Germandats i Confraries han treballat conjuntament perquè es poguera obtindre tal reconeixement oficial per als Dossels, per ser un dels elements més tradicionals del gran ventall d’actes festius, culturals i espirituals que caracteritzen la Setmana Santa d’Alzira.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Patrimoni Cultural, ha manifestat que “s’ha estat treballant molt per tal de fer realitat la declaració dels Dossels com a Bé de Rellevància Local Immaterial, la qual cosa ve a seguir engrandint la Setmana Santa, declarada Festa d’Interés Turístic Nacional, des de l’any 1988, a més d’estar a l’espera que fructifique la candidatura de la Tamborada alzirenya per tal que siga declarada al novembre Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Què suposa esta declaració per als Dossels?

Amb esta declaració dels Dossels (BRL), s’obté per una banda el suport i la protecció de la Generalitat per tal d’evitar la seua pèrdua i assegurar la continuïtat en el temps, a més d’obrir-se les portes per tal de seguir sumant futures declaracions com a Bé d’Interés Cultural, ja que els Dossels no sols tenen una implicació local sinó que són, i a partir d’este moment encara més, un focus d’atracció cultural per a veïns i visitants.

Aguilar convida a totes i tots, des de les regidories de Patrimoni Cultural i Festes, a visitar els Dossels, tot un referent de la manifestació popular i artística de la ciutat d’Alzira, on s’unix la devoció i l’associacionisme, el bon fer dels confrares i dels dosselers, que treballen durant mesos per a mostrar al llarg d’uns dies les seues obres d’art.

“A Alzira és un costum arrelat la visita als Dossels, així que confiem que esta declaració siga garantia per a millorar la sana rivalitat dels clavaris, que cada any se superen per tal de no deixar-nos indiferents i sorprendre’ns amb les seues meravelloses creacions artístiques”, ha matisat la vicealcaldessa.

Per últim, cal felicitar tant a la Junta com a totes les confraries i germandats per haver aconseguit al pas dels anys mantindre viva la tradició dels Dossels, un esforç que ara es veu recompensat aconseguint que la Setmana Santa d’Alzira siga cada vegada més important, fins al punt de ser una de les manifestacions més ressenyables del nostre territori.