El Consell nomena a María Belén Cardona nova secretària autonòmica de Transparència i a Antonia Bru directora general de Cooperació

El Consell ha aprovat els nomenaments de María Belén Cardona Rubert com a nova secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i d’Antonia Moreno Ruíz com a directora general de Cooperació i Solidaritat.

María Belén Cardona Rubert

Catedràtica de Dret del Treball i la Seguretat Social (Universitat de València) amb experiència en la gestió de projectes de recerca i convenis marque de cooperació amb Brasil, Xile i Equador, sobre drets humans, desenvolupament i ciutadania, igualtat, polítiques migratòries.

La recerca i publicacions (més de 100) s’han desenvolupat, principalment, en l’àmbit dels drets fonamentals del treballador, polítiques migratòries, desenvolupament, igualtat, gènere, protecció de dades, impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en el contracte de treball, polítiques soci-laborals, polítiques inclusives, ocupació i col·lectius vulnerables i inserció i drets de les persones majors.

Ha realitzat recerques amb grups i centres de recerca estrangers i nacionals, i ha sigut professora visitant en països com Estats Units (University of Califòrnia-Berkeley); Canadà (Center for Human Rights and Pluralism, Mcgill University, Mont-real, Quebec), Itàlia (Milà, Bolonya, Siena, Palerm, Modena), Alemanya (Munich).

Ha sigut responsable dels Convenis Marque de Cooperació subscrits per part de la per part de la Universitat de València amb el Centre Universitari Joa Pessoa-UNIPE (Brasil); la Pontifícia Universitat Catòlica d’Equador (Equador); i la Universitat de Sant Francisco de Quito (Equador).

És membre de diversos consells assessores i editorials de revistes nacionals i internacionals. Són de destacar: Revista de Dret Social, Rivista Il Lavoro nelle Giurisprudenza o Revista de Direito do Trabalho-RDT (Thomson Reuters-Revestisca dos Tribunais).

Ha realitzat activitats de gestió i direcció en diversos llocs de gestió en la Universitat de València, entre ells cal destacar la Coordinadora de l’Àrea d’Ocupació del OPAL (Observatori per a la Inserció Professional i Assessorament Laboral) col·laborant en la creació i impuls de la Borsa d’Ocupació de la Universitat.

És membre promotor de l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València i de la seua Junta Permanent. Forma part del Patronat de la Fundació 1º de Maig-CCOO. Va ser la primera Presidenta de l’Associació de Professionals Espanyols de la Privadesa des de la seua fundació fins a l’any 2011. Dirigeix el Grup de recerca INCLUSIVAMENT de la Universitat de València (Instruments de Protecció Social i Polítiques Inclusives).

Ha dirigit diversos Programes de postgrau com el Diploma d’Especialització Professional Universitari en Assessorament i Prestació de Serveis a l’Immigrant i el Diploma en inserció sociolaboral per a col·lectius en risc o situació d’exclusió.

Antonia Moreno Ruiz

Llicenciada en Filosofia per la Universitat de València (1984)

Funcionària del cos nacional de professors d’infantil i primària per oposició i funcionària del cos nacional de professors d’ensenyament secundari en l’especialitat de Llengua castellana i literatura. Habilitada en el cos de directors escolars

Formació com a Alta adreça en les administracions públiques per FUNDESEM.

Primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Oriola (2011-2013)

Ha sigut directora de centre escolar del col·legi públic de Godelleta (València) (1990-1993), cap d’estudis del centre escolar Cavite en La Malvarrosa (València), centre pilot en experiències d’integració d’ètnia gitana, immersió lingüística en llengua vernacla, alfabetització i programes de reinserció social i itinerància acadèmica; i vicedirectora de l’institut d’Educació Secundària d’Albatera (Alacant).