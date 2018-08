El Consell refon en un únic text la regulació de les tarifes dels taxis de l’àrea de prestació conjunta de València per a 2018

Connect on Linked in

– L’orde publicada en el DOGV reunix totes les tarifes disperses en distintes normes per a facilitar la comprensió als usuaris

– Segons el director general de Transport, Carlos Domingo, es pretén garantir una major transparència, eficiència i seguretat jurídica

(14/08/2018) La Conselleria de Vivenda Obres Públiques i Vertebració del Territori ha refós en un únic text la regulació de les tarifes urbanes dels taxis de l’àrea de prestació conjunta de València, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L’orde arreplega la regulació de les tarifes dels servicis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l’àrea de prestació conjunta de València per a l’any 2018. En ella la Conselleria ha recopilat en el mateix text tots els preus que es trobaven dispersos en distintes normes jurídiques.

Fins ara les tarifes d’esta àrea es trobaven arreplegues en diverses normes “lo que dificultava la seua comprensió, tant per a les persones destinatàries de les mateixes com per als taxistes que havien d’aplicar-les, per la qual cosa amb la present orde es refonen en un únic text normatiu les distintes tarifes, simplificant la seua comprensió i garantint una major transparència i seguretat jurídica”, ha explicat el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo.

La tarifes no s’incrementen

A més, Domingo ha ressaltat que des d’un punt de vista quantitatiu, “las tarifes no patixen cap increment respecte de les quals es trobaven vigents en l’actualitat, per la qual cosa els usuaris no hauran de pagar més pels desplaçaments que realitzen habitualment i, al mateix temps, permet als taxistes mantindre uns preus competitius si es comparen amb els que cobren els actuals VTC que presten servicis semblants en el l’àrea de València”.

Amb la publicació d’esta norma, junt amb les publicacions de les tarifes interurbanes, la denominada orde 12+4 i la resolució de descans obligatori es regularitza, en la seua totalitat, la prestació del servici de taxi en l’àrea de prestació conjunta de València, “lo que redundarà en una major qualitat i seguretat per a l’usuari i en una major accessibilitat per a les persones amb mobilitat reducida”, ha conclòs el director general.