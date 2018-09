El Consell treballa en un Índex de Referència de Preus per a evitar la pujada excessiva del lloguer

Connect on Linked in

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha informat als col·lectius vinculats amb l’accés a l’habitatge i el lloguer sobre les mesures en les quals està treballant el Govern valencià per a “evitar pujades excessives i desorbitades dels preus de lloguer”.

Salvador ha explicat que s’està treballant ja en l’elaboració de l’Índex de Referència de Preus de Lloguer i en diferents mesures contemplades en la Llei per la Funció Social de l’Habitatge, per a lluitar contra la bambolla del lloguer.

Salvador s’ha reunit amb representants d’inquilins d’habitatge públic, de promotors, administradors de finques, empresaris de l’edificació i professionals del sector, col·legis professionals, consumidors i afectats per les hipoteques, entre uns altres, per a traslladar-los les mesures que va a impulsar la Conselleria per a aconseguir “garantir el dret a l’habitatge, especialment en lloguer, davant la dificultat de moltes persones per a independitzar-se o accedir a un habitatge per l’increment de preus en algunes zones de la Comunitat”.

Dret a un habitatge digna

La consellera ha subratllat que el Govern valencià “ha reconegut l’habitatge digne, adequada i assequible com un dret subjectiu” i ha assegurat que, en aquests anys, s’ha treballat intensament per a “reformar els habitatges del parc públic, aplicar criteris socials per a accedir als habitatges protegits; resoldre, adjudicar i pagar les ajudes al lloguer i les ajudes a la rehabilitació”.

Elaboració de l’índex de referència

La consellera ha incidit que “el treball va a continuar ara amb l’elaboració d’un Índex de Referència del Preu del Lloguer basant-se en la referència de ciutats com Berlín o París, és a dir, amb una limitació de preu de lloguer per un temps determinat per a regular els preus i amb l’objectiu d’evitar que es disparen de manera excessiva els preus com ha ocorregut en algunes zones”, ha indicat.

Per a elaborar aquest índex es realitzarà un estudi per a veure les zones més tensionadas i “es prendrà com a referència els preus que es paguen en cada punt del territori, es tindrà en compte la grandària, la ubicació i qualitat de l’habitatge i s’establirà una forqueta de preus amb cert marge i percentatges perquè no se superen”, ha recalcat Salvador.

La consellera ha explicat que la Generalitat ja ha traslladat al Ministeri la petició perquè realitze les reformes legals oportunes perquè aquest índex puga ser vinculant però mentrestant servirà de referència per a aquelles persones que vulguen accedir a un habitatge”.

De fet, la consellera ha assegurat que “estem demanant a la iniciativa privada l’esforç que ja hem fet des de l’administració, en el nostre parc públic social per a persones que estan en situació de vulnerabilitat apliquem uns preus de lloguer entre 50 i 100 euros i en les VPO que també hem aplicat criteris socials, els preus a estan entre els 100 i els 350 euros en ciutats com València”.

Incentius

Paral·lelament a l’elaboració d’aquest índex, la consellera ha anunciat que s’estan estudiant mesurades de caràcter incentivador i avantatges per a aquells propietaris que posen els seus habitatges en lloguer acollint-se a aquests preus de referència “com a beneficis fiscals, que tinguen prioritat en les ajudes a la rehabilitació, o implicar als ajuntaments perquè els propietaris tinguen bonificacions a través de l’Impost de Béns Immobles”.

Declaració d’habitatges buits

La consellera ha fet referència al fet que amb aquest índex “es podran conèixer les zones tensionadas, on es prioritzarà el procediment per a identificar la declaració d’habitatges buits en el desenvolupament de la Llei per la Funció Social de l’Habitatge, que també estableix mecanismes per a mobilitzar tot l’estoc d’habitatges buits que té la Comunitat Valenciana”.

Els articles d’aquesta llei que feien referència als habitatges buits van ser recorreguts per l’anterior Govern central. No obstant açò, el Tribunal Constitucional ha dictaminat a favor de la llei valenciana i ja es poden, per tant aplicar.

Segons Salvador, “el primer pas serà analitzar i revisar les dades que ens han proporcionat onze grans forquetes d’habitatge, que sumen un total de 7.315 habitatges, per a veure quins es poden declarar deshabitades i així començar el procés perquè es puguen posar en lloguer”.

A aquesta reunió amb la consellera han assistit els directors d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rafael Briet; de l’Institut Valencià de l’Edificació, Begoña Serrano, i de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, Laura Soto.

També s’ha convocat a l’Associació de Lloguers d’Habitatge Públic de la Comunitat, Associació Provincial de Promotors Immobiliaris i Agents de l’Edificació i Rehabilitació de València, Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris, Associació Provincial d’Empresaris d’Edificacions, Obra de paleta, Rehabilitació, Promoció i Obra Pública, Associació de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl (AVS) i la Càmera de Contractistes.

Així mateix, s’ha convocat a la Confederació d’Associacions de Veïns i Consumidors, Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat, Consell de la Joventut, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Unió de Consumidors, Federació de Cooperatives d’Habitatges, Comitè Econòmic i Social, Col·legi de Registradors, Federació Valenciana d’Empresaris de la Construcció i el Col·legi d’Administradors de Finques de València-Castelló.