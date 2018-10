La Consellera de Sanitat Universal i Salut, Ana Barceló assegura no tindre en coneixement el cas de Núria Cadenes.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Barceló assegura que en els centres de salut s’atén a tots.

Ahir en la visita que va fer la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló a l’Hospital de la Ribera ens va parlar sobre la situació que es va trobar la escriptora i periodista Núria Cadenes que va difondre a través del seu twitter que no va ser atesa per la seua metgessa per parlar en valencià, al què Barceló contestà.

Al ser preguntada si en cas de què passarà alguna cosa així i ella estiguera sabedora si cridaria a la pacient per demanar-li disculpes tal i com va fer la seua antecessora.

També ha parlat del nou hospital que tenen previst dins d’esta legislatura tal com va anunciar Ximo Puig, President de la Generalitat.

La Consellera va anyadir que en hi haure alguna novetat els mitjans de comunicació seriem els primers en saber-ho.