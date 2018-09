La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient col·laborarà amb l’Ajuntament de València en el Centre Internacional d’Alimentació Sostenible

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha posat de manifest la voluntat de la Conselleria de col·laborar amb l’Ajuntament en el nou Centre Internacional d’Alimentació Sostenible. Ho ha fet després de la reunió mantinguda amb l’alcalde de València, Joan Ribó, per a abordar un projecte que este vol posar en marxa pròximament junt amb l’Organització de les nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO).

“El projecte està en sintonia i reforçarà les línies de treball que manté la Conselleria per a aconseguir una alimentació sana i saludable, així com per a posar en valor el treball de les persones que produïxen els dits aliments”, ha explicat Cebrián. El centre compta amb la participació de l’Organització de les nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i, segons ha anticipat Joan Ribó, començarà la seua activitat en 2019.

“El objectiu és treballar per una alimentació de les ciutats de caràcter sostenible i saludable”, ha explicat l’alcalde de València, qui afegia que “no podem deixar l’alimentació en mans del mercat i les institucions públiques han de tindre un paper actiu”.

Ribó ha volgut fer partícip a la Generalitat del projecte, a més del Govern espanyol, la Unió Europea i la FAO. El nou centre internacional té com a objectiu facilitar processos innovadors per a lluitar contra la malnutrició i la desnutrició, així com procurar solucions al desafiament que suposa l’alimentació sostenible i de qualitat a les generacions futures.

Per la seua banda, la consellera d’Agricultura i Medi Ambient ha recordat la necessitat de col·laborar entre les distintes administracions i entitats per a “aportar des del coneixement, la tradició i la innovació, solucions a desafiaments globals com són l’alimentació mundial, el canvi climàtic o aconseguir una producció sostenible i respectuosa amb els recursos naturals”.