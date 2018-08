La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient treballa en les actuacions de regeneració post-incendi de Llutxent

Connect on Linked in

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ja està treballant en les actuacions de regeneració post-incendi de Llutxent.

En la reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Post-emergència del dilluns 27 d’agost a Gandia, a la que van participar diferents departaments de la Generalitat i els alcaldes dels set municipis afectats per l’incendi forestal, el secretari autonòmic de Medi Ambient, Fran Quesada, va assenyalar que la Conselleria ha posat en marxa els seus recursos tècnics i humans per a treballar en el medi natural i posar en marxa actuacions d’emergència mediambientals en l’arees afectades en els termes municipals de Pinet, Barx, Quatretonda, Gandia, Ador, Ròtova i Llutxent.

Pocs dies després que el foc s’extinguira i, tal i com ha destacat Quesada, degut a la ràpida i coordinada gestió entre l’Administració autonòmica i central, el Ministeri va atorgar 750.000 euros per a la restauració forestal. A més, prèviament, el personal tècnic de la Conselleria va identificar in situ les actuacions urgents fent especial incidència en les vies, accessos i protecció del sól.

En estes visites també es va reconéixer l’entorn de les zones afectades pel pas del foc als termes de les localitats afectades i es va comprovar l’estat de les pistes forestals, vegetació, murs entre altres aspectes.

Amb tota la informació recopilada i amb el suport científic de la valoració feta pel Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani s’ha realitzat un primer document d’anàlisi de les característiques de la zona i de les mesures proposades per a la seua recuperació.

“Amb una sensible i immediata actuació, la Conselleria està treballant des del primer moment en la realització de les actuacions del post-incendi”, apunta el secretari autonòmic, Fran Quesada.

Mesa de concertació

Actualment ja es disposa d’una valoració inicial de les actuacions d’urgència a escometre i s’ha informat als ajuntaments afectats de les gestions que en matèria forestal ha iniciat la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Estes actuacions es complementaran amb la mesa de concertació que es preveu celebrar al llarg de la primera quinzena de setembre. “Una iniciativa clau per a seguir treballant en la restauració post-incendi conjuntament amb els actors del territori afectat, i des de la proximitat, i definir de forma conjunta quin és el bosc que volem i quines són les actuacions a dur a terme en la zona i afrontar la regeneració de forma mancomunada”, apunta Fran Quesada.

Reunió amb representants i experts

A més dels informes i dels treballs realitzats per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, s’ha mantingut una reunió amb representants i experts reconeguts de diferents centres d’investigació per a compartir amb ells els estudis realitzats. Una trobada celebrada el dilluns 27 d’agost, a la que van recolzar les actuacions dutes a terme i les previstes per part de la Conselleria, i a la que Fran Quesada va destacar el treball continuat fet per la Conselleria en les tasques de prevencióal llarg de tot l’any.

Actuacions de prevenció i de gestió d’hàbitats

Cal recordar que als mesos de març i juliol la Conselleria ha fet actuacions a la zona afectada de l’incendi, concretament xarrades a Gandia dins de la campanya informativa “Stop al Foc. Protegeix el teu Habitatge i la teua Urbanització”.

Estes xarrades tenen com a objectiu que els habitants d’aquests enclavaments siguen conscients dels riscos inherents a viure en un espai envoltat de massa forestal i de la necessitat que s’involucren i comprometen, tant a nivell individual com col·lectiu, per a l’adopció de les mesures necessàries per a minimitzar al màxim el risc d’incendi. Aquestes són accions que representen una eina molt útil per a les persones que resideixen en aquestes zones, la majoria urbanitzacions i xicotets nuclis urbans, que representen un major grau de vulnerabilitat enfront dels incendis forestals.

Per altra banda, també destaquen les actuacions realitzades emmarcades al projecte FEDER “Actuacions de restauració de hàbitats d’interés comunitari: hábitat 9340 Bosques de Quercus rotundifolia en el LIC Serres del Montdúver i Marxuquera” iniciades en novembre del 2017 i fialitzades en el mes de maig del 2018. Aquest projecte té com objectiu millorar l’estat de conservación del carrascar del Bosc d’Utilitat Pública “El Monte” (T.M. Barx) incrementant la seua resistència a factors climàtics adversos i disminuint la seua vulnerabilitat al foc.