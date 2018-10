La Conselleria publica hui la modificació del Decret que permetrà la disparada de foc aeri a la plaça del Regne

Connect on Linked in

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, publica hui el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s’aproven les normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’ús festiu i recreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Alzira s’ha realitzat un continu seguiment per tal d’aconseguir la modificació del Decret. “Han sigut diverses les reunions mantingudes amb tècnics i subdirectors de la Conselleria per tal d’aconseguir la necessària modificació del Decret, la qual cosa permetrà a l’Ajuntament d’Alzira tornar a disparar mascletaes aèries a la plaça del Regne”, ha manifestat Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de l’àrea.

El que pretén el Decret és compatibilitzar la possibilitat de celebrar alguns d’estos esdeveniments amb la prevenció d’incendis, per tant Alzira deurà inscriure’s al registre especial de la Conselleria on es contemplaran totes les localitats amb singularitats especials per tal d’obtindre la corresponent autorització de l’emplaçament per a la celebració de festes locals o d’arrelada tradició cultural que puguen fer ús de foc o artefactes pirotècnics.

Les sol·licituds hauran de presentar-se amb una antelació mínima de dos mesos previs a la celebració de l’acte i hauran de comptar amb l’aprovació del ple municipal. “Al ple d’este mes d’octubre es procedirà a l’aprovació”, segons Aguilar.

Per últim, cal assenyalar que s’haurà de realitzar una declaració responsable cada vegada que es vaja a efectuar un esdeveniment amb utilització de pirotècnia.