La Conselleria de Vivenda i l’Ajuntament de Paterna es reunixen per a analitzar les actuacions previstes en el grup de vivendes de La Coma

Representants de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració i de l’Ajuntament de Paterna han mantingut una reunió per a coordinar les actuacions que s’estan desenrotllant en el grup de vivenda social de La Coma, així com les accions previstes en el mateix.

La directora general de l’Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (Evha) , Laura Soto i el regidor de Protecció a les Persones, Empelo i Participació Ciutadana, Julio Fernández, han participant en esta trobada que forma part de la comissió de treball creada a finals de 2017 per representants de la Conselleria i el Consistori. Una comissió l’objectiu de la qual és diagnosticar les necessitats del barri i buscar solucions consensuades per a millorar la seua situació

En la trobada ha quedat patent l’esforç inversor que l’actual Consell està realitzant per a dignificar i millorar les condicions de La Coma, que es traduïx en una inversió pròxima als tres milions d’euros i la reparació de 138 vivendes socials. Així mateix, el passat juny, la Conselleria de Vivenda va licitar les obres de millora d’edificis i reurbanització d’espais comuns de La Coma, emmarcats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) , per un import de 3,1 milions d’euros

Soto ha informat que s’està en procés d’adjudicació d’estes obres que se centraran principalment en l’adequació de vestíbuls i elements comuns, millora de l’accessibilitat i enllumenat, reestructuració dels espais públics, reparació de les xarxes de sanejament i l’adequació a normativa de subministraments elèctrics i d’aigua. Cal destacar que la redacció del projecte ha anat acompanyat d’un procés de participació pública en els grups i incorpora propostes de millora que els propis veïns van traslladar a l’equip redactor de l’ARRU durant una jornada de participació celebrada en La Coma

Adjudicació de vivendes Un altre dels temes tractats en la reunió ha sigut la llista de persones que han sol·licitat una vivenda pública a Paterna així com les adjudicacions d’immobles pendents en este grup. Fins al moment, la Conselleria ha adjudicat 157 vivendes socials a Paterna, de les que 14 eren a víctimes de violència de gènere i nou a afectats per una execució hipotecària. A més, des d’EVha s’ha adonat dels 17 procediments que s’han iniciat, en una primera fase, per a estudiar la regularització de famílies ocupants de vivendes en el barri, sempre que complisquen els requisits de la resolució de la Conselleria de Vivenda. Entre ells està ser ocupant anterior a juliol de 2015, acreditar vulnerabilitat social i necessitat habitacional

En aquells casos en què la regularització no siga possible, es minimitzarà l’impacte social que provoquen els desallotjaments i s’ajustaran els procediments administratius als procediments dels servicis socials municipals. L’objectiu és que l’Ajuntament dispose de terminis suficients per a posar en marxa mecanismes d’intervenció social d’ajuda a estes famílies. D’altra banda, en la reunió també s’ha informat de la recuperació, per part d’EVha, de la gestió dels ascensors del barri