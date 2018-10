El Consorci de Museus porta Luis Gordillo al MACA amb una mostra de la seua experimentació fotogràfica

Print This Post

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, amb el suport de l’Ajuntament d’Alacant, presenta ‘Luis Gordillo. Fotoalimentación’, la primera exposició monogràfica dedicada a l’artista sevillà Luis Gordillo en un museu alacantí i la primera també a la Comunitat Valenciana després de 25 anys. Luis Gordillo és una de les figures més influents i punt de referència essencial de l’art espanyol de l’últim mig segle.

El Museu d’Art Contemporani d’Alacant inaugura ‘Luis Gordillo. Fotoalimentación’, una mostra que aprofundeix en el Gordillo més pròxim a la fotografia per mitjà de 200 peces dels anys 70. Procedents majoritàriament de la col·lecció de l’artista, es tracta d’un conjunt important, ja que són obres de les quals Gordillo no ha volgut desprendre’s per considerar-les úniques i especials.

La mostra ha sigut presentada aquest matí pel director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, i la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, María Dolores Padilla, acompanyats per la comissària de la mostra, Rosa Castells i l’artista Luis Gordillo.

Pérez Pont ha assenyalat que “aquesta exposició aprofundeix en el coneixement de Gordillo com una de les figures més importants en l’art espanyol dels últims 50 anys”. El director del Consorci de Museus ha agraït la presència de l’artista a Alacant i l’oportunitat que això suposa com a exemple d’una trajectòria artística que és un referent per a totes les generacions posteriors”.

Pérez Pont ha destacat, així mateix, l’impuls que s’està donant des del Consorci de Museus a les comarques d’Alacant en matèria cultural amb exposicions com aquesta al MACA, que ha permés que Gordillo torne al territori valencià, on no exposava des de l’any 1993. A més, aquesta mateixa vesprada s’inaugura a València l’exposició ‘Sistema Operativo. Colecciones’, la més exhaustiva que s’ha fet a l’artista alacantí Daniel García Andújar.

Per la seua banda, Rosa Castells, coordinadora del MACA, que ha comissariat la mostra junt amb l’artista, ha destacat que “es tracta d’una exposició espectacular, una revisió de l’experimentació fotogràfica de Gordillo en els anys 70 quan ningú s’interessava per la fotografia”.

Castells ha explicat que “el sistema de reproducció i multiplicació de la imatge conforma noves imatges que tornen a ser tractades, i així fins a l’infinit” i ha agraït a l’artista “que haja accedit a exposar al Museu d’Art Contemporani d’Alacant, un museu xicotet, després d’haver-ho fet a tot arreu”.

Gordillo utilitza des de principi dels anys 70 la fotografia amb la finalitat de trobar altres opcions al color dominant en la seua pintura, amb l’objectiu d’obrir una investigació neutralitzadora de la seua utilització violenta de colors complementaris.

L’exposició ‘Fotoalimentación’ mostra dues etapes amb diferències clares: una primera, amb el treball fotogràfic dels 70, quasi en totalment en blanc i negre; i una altra posterior, en què ja apareix el color i la utilització de la nova tecnologia digital que obri a Gordillo un camp quasi infinit a l’experimentació.

L’artista ha explicat que “en els anys setanta vaig emprar la fotografia en blanc i negre amb nombrosos propòsits, però potser el més important i el que he mantingut al llarg del temps, és el d’analitzar els elements orgànics de la pintura, neutralitzant i cosificant el gest”.

“En l’actualitat tracte de crear espais en què la pintura i la fotografia dialoguen i interactuen entre si; intente articular maneres per a l’expansió de la fotografia en la meua obra”, ha manifestat el creador sevillà, qui ha afegit que “em continua interessant primordialment la pintura com a interrogació corporal; no obstant això, la intervenció tècnica de la fotografia crea una tensió dialèctica, un espai mental en creixement”.

Gordillo, un artista imprescindible

Luis Gordillo naix a Sevilla en 1934. La seua carrera artística va començar a mitjan anys cinquanta, quan va decidir ser pintor després de llicenciar-se en Dret i haver estudiat música. Va viure a París un clima de llibertat aleshores difícil a Espanya i hi va ampliar els seus coneixements sobre l’avantguarda.

La seua obra es conforma en els anys seixanta, moment en què recull tres influències bàsiques: l’informalisme, l’art pop i el geometrisme. Amb aquests elements, alguns contradictoris, configura un estil ja propi, que ha tingut una forta influència sobre artistes de les generacions següents.

A partir dels anys 80 assoleix la maduresa creativa amb un estil artístic inconfusible que l’ha mantingut allunyat de grups i tendències en una espècie d’automarginació. Gordillo és Premi Nacional d’Arts Plàstiques (1981) i Premi Velázquez a les Arts Plàstiques (2007).

‘Fotoalimentación’

La pràctica fotogràfica experimental permet a Gordillo indagar sobre la construcció, reconstrucció i destrucció de la imatge; tècniques de transformació com la fotografia, però també la impremta, la fotocòpia i el ‘collage’ que es reciclen i treballen en espiral. Per mitjà d’aquestes tècniques Gordillo adopta modalitats de l’art òptic i constructivista com la seriació, la repetició, les variants i diferències entre el que és quasi idèntic que li permeten desplegar, simultaniejar i copiar una mateixa imatge obsessivament.

Després de passar pel MACA, l’exposició es mostrarà en 2019 al Centre del Carme de València i al Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, de la mà del Consorci de Museus.