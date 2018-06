El Consorci es prepara per a la campanya d’incendis forestals amb més de 1.600 efectius, 39 mitjans aeris i terrestres i el nou PMA

Connect on Linked in

València, 31 de maig. – El Consorci Provincial de Bombers de València (CPBV) ha presentat aquest matí la campanya estival front als incendis forestals, que compta amb més de 1.600 efectius i 39 unitats entre vehicles terrestres i aeris.

Una de les principals novetats d’aquesta campanya és la incorporació del nou Lloc de Comandament Avançat (PMA) amb les últimes tecnologies. Permet comunicacions a través de satèl·lit en llocs on la resta de comunicacions fallen. Té dues sales (una d’operadors de ràdio i altra de comandament), un equip informàtic redundant que assegura la connexió i gestió de qualsevol incident sobre el terreny, així com estació meteorològica i accés a les bases de dades cartogràfiques de recursos entre altres.

En quant a les previsions d’aquest estiu, el president del CPBV, Josep Bort, ha assegurat que “les precipitacions que han caigut, sobre tot, a l’interior de la província de València han alleujat el risc d’incendi forestal però no el suficient”.

“La zona costanera preocupa més perquè ha rebut menys pluges i la situació es més complexa. En qualsevol cas, la situació pot canviar en funció de l’evolució de les condicions meteorològiques de les pròximes setmanes i de les pròpies d’aquest estiu”, ha explicat Bort.

Entre gener i maig del 2018 els bombers s’han mobilitzat a 1.525 incendis de vegetació, dels que 1.461 han sigut de matolls. Aquesta xifra suposa un augment del 68% respecte al mateix període del 2017, quan es van comptabilitzar 906 incendis de vegetació. “L’increment s’explica, per un costat, per la sequera que patim i per altre, les pluges aïllades que han fet que augmente la disponibilitat de combustible”, ha apuntat l’inspector en cap del CPBV, José Miguel Basset.

Pel que fa a la prohibició de efectuar cremes i activitats en la muntanya, ve establert en la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, que indica el període comprés entre l’1 de juliol fins al 30 de setembre. Per a enguany, a l’igual que l’any passat, per decret de Medi Ambient, el període previst s´ha ampliat des de l’1 de juny fins al 16 d’octubre.

LA PREVENCIÓ, CLAU

El president del Consorci ha ressaltat la importància de la prevenció. “La prevenció és clau per a evitar un incendi forestal. Una de les zones amb més risc es la anomenada interfície urbà-forestal. Per això, demanem a les persones que tinguen un habitatge junt a la muntanya que es consciencien del que suposa i facen el que està a la seua mà, com mantenir neta la seua parcel.la”, ha demanat Bort.

Per altra banda, el Consorci té un conveni amb la Diputació de València, a través de DIVALTERRA, per el qual s’estableixen les zones d’intervenció prioritàries a la muntanya en prevenció d’incendis. Enguany s’han treballat al voltant de 200 hectàrees durant el primer trimestre del any per part de les brigades de DIVALTERRA, on s’ha executat quasi el 100% dels treballs programats. “No sols és l’augment del terreny treballat, també la qualitat. Perquè han sigut els tècnics el que han seleccionat les parcel·les a treballar”, ha assenyalat Bort.

A més, el CPBV ha coordinat els treballs preventius de les unitats de bombers forestals en varies línies. Des de neteja de zones de xops amb regs per a evitar la inflamabilitat de les pelusses que desprenen, fins a les més de 40 accions relacionades amb faixes auxiliars, manteniment i cremes controlades.

DESGLOSAMENT DISPOSITIU:

660 bombers CPBV

140 bombers voluntaris CPBV

27 brigades de bombers forestals: 270

18 Autbombes d’emergència: 36

56 brigades dobles de prevenció de Diputació de València: 560 efectius

Total: 1.666 efectius

VEHICLES:

18 Autobombes

8 bombes forestals pesades CPBV

6 helicòpters ( 2 BF), 4 AirTractors (Enguera i Siete Aguas) + 2 AirTractos amfibis del Ministeri

PMA del CPBV

XIFRES ZONA IV:

ANY 2017:

464 incendis de vegetació, el que suposa el 14% de tots els registrats en la província de València. De eixos 464, 73 a Cullera, 64 a Gandia, 50 a Oliva.

ANY 2018. GENER-MAIG:

230 incendis de vegetació, dels que 3 han sigut forestals i 5 en urbanitzacions i vivendes aïllades.

De eixos 230, 35 a Cullera, 30 a Gandia, 24 a Oliva, 22 a Sueca i 16 a Tavernes de la Valldigna.