El Consultori Auxiliar de Llombai amplia les seues instal•lacions a 45 m2

El PIAC ha aportat 34.000 euros d’inversió

• El centre compta amb un metge més, que passarà consulta 4 hores al dia de dilluns a divendres

• És la primera de les actuacions encaminades a millorar els centres d’Atenció Primària de la comarca, després de l’assumpció de la gestió pública directa per part de la Conselleria de Sanitat

Alzira (26.04.18). El Consultori Auxiliar de Llombai, de titularitat municipal, ha inaugurat este 26 d’abril la ampliació de les seues instal•lacions, un espai de 45 m2, que ha suposat dotar el centre d’una nova àrea d’Admissió, una consulta més i un bany adaptat, així com d’una ampliació de la sala d’espera.

En l’acte d’inauguració han estat presents l’alcalde del municipi, Anselmo Car-dona, acompanyat de diversos regidors de la corporació municipal, el president de la Mancomunitat del Marquesat, Josep Enric Forés, així com la directora gerent del Departament de Salut de la Ribera, Dra. Isabel González; la directo-ra mèdica d’Atenció Primària, Dra. Lidia del Pino, i el director d’Infermeria d’Atenció Primària, Xavier Teodoro.

La reforma del consultori de Llombai, que ha tingut un cost de 34.000 euros, s’ha pogut realitzar en virtut al pla d’ajuda PIAC de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dotat amb 2,5 milions d’euros, i al que també s’han acollit altres centres sanitaris de titularitat municipal de la comarca, com els de Benimuslem, Sollana, Favara i Tous.

A més, la Direcció del Departament de Salut de la Ribera ha dotat al consultori de Llombai d’un metge més, que passarà consulta 4 hores al dia, de dilluns a divendres.

Segons ha destacat la Dra. Isabel González, “són les primeres actuacions en-caminades a millorar els centres d’Atenció Primària de la comarca, després de l’assumpció de la gestió pública directa del Departament de Salut per part de la Conselleria de Sanitat”.

En este sentit, l’alcalde de Llombai, Anselmo Cardona, ha agraït el “treball des-envolupat per l’actual Direcció del Departament de Salut de la Ribera per a fer possible este projecte”.