Es convoca la segona edició de Medi, el concurs audiovisual del medi ambient valencià de l’Ajuntament de l’Alcúdia

La Diputació de València, Samaruc Digital, Acció Ecologista Agró, Ecologistes en Acció i Xúquer Viu col·laboradors del concurs.

Amb la vocació de ser una finestra al món dels treballs audiovisuals que tenen el medi ambient com a protagonista, el concurs “Medi” convoca a la participació en la seua segona edició.

Paco Sanz, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Alcúdia, considera que la mostra esdevé una eina de conscienciació sobre la necessitat de preservar l’entorn a partir dels coneixements que ens proporciona l’audiovisual, perquè, com diuen les bases del concurs, qui coneix el territori no el destrueix.

Les obres presentades podran tractar temes que mostren el paisatge, la flora i la fauna des d’un punt de vista ecològic i ambiental, però també amb una mirada social i antropològica de les persones que habiten el medi. De la mateixa manera, aquest concurs pretén ser un espai de denúncia davant els conflictes derivats arran de la presència humana i la fragilitat de l’ecosistema.

Requisits de participació.

Per participar al concurs, s’hauran de presentar obres audiovisuals originals no premiades tant en valencià com en castellà, que estiguen realitzades l’any 2017 o 2018. Els treballs, que han de tindre una durada d’entre 5 minuts i 30 minuts, s’emmarcaran dins el territori valencià. S’accepten obres presentades tant per persones físiques com per col·lectius i organitzacions.

El jurat del concurs estarà conformat per professionals del sector audiovisual, provinents del mitjà de comunicació Samaruc Digital, així com de representants d’organitzacions ecologistes, com ara Xúquer Viu, Ecologistes en Acció, Acció Ecologista-Agró. En el jurat també estarà present un representant de la Diputació de València, entitat col·laboradora del concurs en aquesta segona edició.

Premiats en la primera edició.

En la primera edició del concurs Medi, el documental guanyador va ser “Aljezares, alma verde”, un audiovisual que dóna a conèixer una particular zona humida del terme municipal d’Asp. Amb la mateix nombre de vots, el segon i tercer premi va estar compartit. “Anfibios valencianos” és un dels títols que va quedar classificat per partida doble. Es tracta d’un treball acurat que fa un retrat molt aproximat dels nostres amfibis.

Per la seua part, l’altre finalista va ser “La Mola és nostra”, un reportatge que posa d’actualitat la protecció del territori davant projectes econòmics depredadors. L’obra se centra en la defensa del paratge natural municipal de la Mola de Paterna front la intenció de construir un gran centre comercial.

Enguany ha augmentat la quantia econòmica dels premis. Així, el primer classificat s’endurà 700 euros, mentre que el segon i tercer premiat optaran a 450 euros i 250 euros respectivament.

El termini de presentació de les obres finalitzarà el dimarts 15 de gener de 2019, mentre que el lliurament de premis tindrà lloc el dijous 24 de gener a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia a les 19 hores. Per a més informació, les bases es poden consultar al web de l’Ajuntament de l’Alcúdia, www.lalcudia.com