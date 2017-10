Convocada la segona línia d’ajudes per a projectes de memòria històrica

En total, la Diputació destinarà 533.000 euros en 2017 a l’exhumació dels restes de represaliats, la instal·lació de memorials i la retirada de símbols de la dictadura

Rosa Pérez Garijo: “Hem de reparar a les víctimes d’una de les èpoques més fosques de la història d’Espanya

20/10/2017.Davant la demanda de la societat per a obtindre veritat, justícia i reparació, que el passat any “va desbordar totes les previsions” segons la responsable de l’àrea de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, la Diputació de València respon amb una nova injecció d’ajudes.

Hui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) una nova convocatòria de subvencions per a projectes de recuperació de memòria històrica, la segona en el que va d’any, per un import de 300.000 euros. En total, la Corporació provincial destinarà en 2017 533.000 euros a Ajuntaments, entitats i associacions sense ànim de lucre de la provincia de València.

“Hem de reparar a les víctimes d’una de les èpoques més fosques de la història d’Espanya”, ha recordat Pérez Garijo. Així mateix, la diputada ha manifestat la seua satisfacció per la nova Llei de Memòria Democràtica aprovada ahir en Les Corts, a més de recordar els objectius aconseguits fins ara per l’àrea que lidera que ha permès, entre altres coses, la instal·lació de memorials i l’exhumació de fosses comunes com la 113 del cementeri de Paterna, “una de més grans d’Espanya”.

El termini de presentació de sol·licituds començarà demà i finalitzarà el pròxim 20 de novembre. La quantitat global de les ajudes augmenta quasi un 30 per cent respecte a l’anterior, fins als 300.000 euros, dels quals 150.000 seran destinats als Ajuntaments i 150.000 als familiars i entitats sense ànim de lucre.

La Delegació de Memòria Històrica ha informat que es mantenen les tres línies d’ajuda aprovades en 2016, per la qual cosa podran ser subvencionades les activitats d’indagació, localització, exhumació, identificació i trasllat, si escau, de les restes de les persones desaparegudes violentament durant la guerra civil i la repressió posterior; la instal·lació d’elements testimonials en reconeixement d’edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica; així com la retirada de símbols i vestigis franquistes.