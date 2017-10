Convocades les ajudes per a activar les economies locals de municipis costaners en mesos no estivals

El termini per a sol·licitar el nou programa del Patronat de Turisme de València, dotat amb 309.000 euros, està obert fins al 26 d’octubre

13/10/2017.El Patronat de Turisme de València ha convocat la nova línia d’ajudes per a activar les economies de municipis costaners amb platja en mesos no estivals, “amb l’objectiu de combatre l’estacionalitat turística amb accions efectives i, per descomptat, amb la garantia de pluralitat i concurrència pública que marquen la nostra filosofia de treball”, segons va anunciar la vicepresidenta del Patronat de Turisme i diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho.

L’extracte de la convocatòria està publicat en el número 196 del BOP (Butlletí Oficial de la Província). El termini per a sol·licitar les ajudes està obert fins al 26 d’octubre.

La nova línia d’ajudes per a la desestacionalització i dinamització turística de platges està consignada amb 309.000 euros de pressupost i substitueix a les subvencions directes que s’atorgaven per disposar de les banderes “Q” de qualitat de l’ICTE.

Els beneficiaris del nou programa s’amplien fins als 24 municipis costaners valencians que tenen platja, enfront dels 11 que contemplava l’anterior pla de banderes: Sagunt, Canet d’en Berenguer, Puçol, El Puig, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Massalfassar, Albuixec, Albalat dels Sorells, Foios, Meliana, Alboraia, València, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Daimús, Guardamar, Bellreguard, Miramar, Piles i Oliva.

“D’igual manera que ja hem treballat amb municipis d’interior nous projectes per a desestacionalitzar el turisme, també abordem ara accions per a proposar solucions i alternatives als pobles del litoral durant les èpoques no estivals”, va manifestar la diputada de Turisme.

Al costat del programa de municipis costaners, el Patronat de Turisme de València inverteix en 2017 més d’un milió d’euros en 227 projectes turístics locals a través de les seues principals línies d’ajudes turístiques destinades a promoció i nous productes turístics, i a senyalització turística d’itineraris urbans i senderistes, així com al programa específic per a associacions i entitats sense ànim de lucre.