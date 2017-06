Corbera acull aquest cap de setmana la Trobada de Folklore de la Diputació de València

Tallers de tabal i dolçaina, exhibicions de grups de ball i una dansà pels carrers del municipi són algunes de les propostes previstes per a la Trobada de la comarca de la Ribera Baixa

02/juny/2017. La Trobada de Folklore, organitzada per l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, arriba aquest cap de setmana al municipi de Corbera. La present edició proposa un model de representació territorial de quatre comarques diferents seleccionades d’entre les sol·licituds rebudes per part dels Ajuntaments, com element d’impuls de les seues activitats culturals.

Des d’aquest divendres Corbera, a la Ribera Baixa, serà escenari de tallers, actuacions y moltes altres proposades per a donar a conèixer i potenciar la cultura valenciana, i concretament, el seu folklore.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha mostrat la seua satisfacció per com va discórrer la primera part d’aquest certamen, que va tenir lloc a quatre barris de la ciutat de València, alhora que s’ha mostrat il·lusionat perquè «Corbera va a ser un bon municipi per a començar el recorregut de la Trobada per les comarques valencianes, ja que s’han mostrat molt interessats en ser seu comarcal d’aquest esdeveniment i la seua gent sempre ha valorat i cuidat el folklore valencià». De fet, «els grups de danses de Corbera també participen en aquesta edició», ha remarcat.

Tres dies de programació

El divendres 2 de juny, a les 20:30 hores, el Cinema-Teatre Ricardo Cebolla, acollirà una exhibició de danses en la qual participaran el Grup de Danses Pas Pla de Cullera, el Grup de Danses Xafarnat de Paterna i el Grup de Ball Quiqueries De la faena a la festa, amb la rondalla del Grup de Danses Xafarnat.

El dissabte 3 de juny, a les 19:30 hores, els carrers de Corbera albergaran la cercavila i la dansà que recorrerà les principals artèries del municipi amb la participació dels Dansaires del Tramusser d’Almussafes, l’Escola de Danses de la Ribera de Sueca, Tabalaina de Sueca, Colla la Llocà d’Albalat de la Ribera, l’Associació Cultural de Tabaleters i Dolçainers de Cullera, l’Escola de Tabal i Dolçaina de Polinyà del Xúquer i el Grup de Danses de Corbera.

La cercavila discorrerà pels carrers d’Enric Valor, Av. de la Ribera Baixa, País Valencià, Sant Vicent, Cervantes, Duc de la Victòria, Guillem Sorolla, Don Pedro Roca i la Plaça Major.

Per la nit, a les 23:00 hores, a Corbera s’escoltarà el Cant d’estil oferit per l’Associació d’Estudis del Cant Valencià i de l’Escola de Cant el Segreny d’Albalat de la Ribera.

El cap de setmana festiu finalitzarà el diumenge 4 de juny, a les 19:30 hores, amb l’exhibició de danses a càrrec del Grup de Danses Segreny d’Albalat de la Ribera, L’Almogàver de Sueca, l’Escola de Danses de Corbera i el Grup de Danses l’Alter de Corbera. Aquest acte tindrà lloc al Cinema-Teatre Ricardo Cebolla de Corbera.