Corbera es prepara per a acollir la 4a edició del Corbera Blues Festival

Comptarà amb actuacions del músic africà Ras Smaila i el guitarrista Alex Zayas, entre altres.

El pròxim divendres 29 i dissabte 30 de juny, Corbera acollirà una nova edició del Corbera Blues Festival.

Per quart any, la música blues tornarà a sonar en la comarca de la Ribera mentre que es succeeïxen les actuacions de destacats artistes del gènere, tant nacionals com internacionals.

L’organització ha preparat tota una programació d’activitats i concerts de la qual podrà participar qualsevol tipus de públic. Enguany participen grans artistes tant a escala nacional com internacional.

Els visitants podran gaudir de tota l’oferta d’activitats que ofereix el Festival i també de l’oferta gastronòmica de la qual disposa Corbera.

L’organització convida a tots a participar d’aquest festival que celebra la seua 4a edició aquest 29 i 30 de juny.