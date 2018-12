Cotes, primera localitat de la Ribera que inclou el I Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el seu full de ruta

Connect on Linked in

El municipi de Cotes es converteix en un dels pioners en acollir-se a aquest nou projecte que té com a objectiu implantar polítiques d’igualtat entre els seus habitants. El Pla d’Igualtat ha estat possible gràcies a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat, que té el suport de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Aquesta agència ha estat concedida enguany a quatre mancomunitats entre les que es troba la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Dins dels municipis de la comarca que estan immersos en aquesta mancomunitat, Cotes es converteix en la primera localitat que s’adhereix al Pla d’Igualtat. El I Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes va ser aprovat en el Ple de l’Ajuntament de la localitat el passat dia 20 de novembre i té com a objectiu principal el d’afavorir i promoure l’equitat, sent un projecte innovador dins dels plans que ha dut a terme l’Agència Comarcal d’Igualtat en els últims temps. El Pla d’Igualtat ha estat elaborat per l’Agència Comarcal en col·laboració amb el personal del propi Ajuntament de Cotes que compon la Comissió d’Igualtat. Entre els objectius que persegueix la inclusió de Cotes en el projecte es troben la posada en marxa de diferents campanyes al municipi per tal de prevenir la violència masclista i la sensibilització i formació de la plantilla en matèria de gènere.

L’alcaldessa del municipi Rosa Emilia Lorente s’ha mostrat satisfeta i orgullosa per la inclusió de Cotes en el Pla “És un honor que el nostre municipi siga el primer a posar en pràctica un projecte que vol fomentar la igualtat de gèneres. Des del consistori ens sentim realitzats ja que pensem que projectes així han d’anar en el full de ruta de qualsevol ajuntament. Esperem ser el primer de molts municipis que participin en plans d’aquest tipus, que són vitals per a la societat “